Superman Legacy : Appel à casting pour un mystérieux personnage clé

Alors que Superman Legacy est en route, une nouvelle annonce de casting pour le film tease l’ajout d’un nouveau personnage mystérieux.

Alors que le casting de Superman : Legacy se prépare à commencer le tournage principal le mois prochain, il semble que le casting ne soit pas encore entièrement au complet. Dans un nouveau rapport de DC Film News, ils ont partagé un casting pour « un rôle clé » pour Superman : Legacy (qui fonctionne sous le nom de production « Genesis« .).

Selon DC Film News, « le personnage est un homme plus âgé d’origine d’Asie du Sud-Est (indienne), kurde ou pakistanaise ». Le document dit rechercher « quelqu’un avec un look unique et intéressant » et que « c’est un rôle pour un individu qui embrasse un certaine résilience une profondeur et un riche héritage culturel. »

Open Casting Call: F&A Casting is currently seeking an actor to play a key role in ‘SUPERMAN: LEGACY’. The character is an older, weathered man hailing from South Asian (Indian), Kurdish, or Pakistani backgrounds. pic.twitter.com/musUEFWaJB — DC Film News (@DCFilmNews) February 20, 2024

L’ensemble comprend David Corenswet dans le rôle de Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane, Nicholas Hoult dans le rôle de Lex Luthor, Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced dans le rôle de Hawkgirl, Edi Gathegi dans le rôle de Mister Terrific, Anthony Carrigan dans le rôle de Rex Mason/Metamorpho,María Gabriela de Faría dans le rôle d’Angela Spica/The Engineer, Skyler Gisondo dans le rôle de Jimmy Olsen et Sara Sampaio incarnera Eve Teschmaster. Miriam Shor est également au casting du film dans un rôle inconnu.

Superman Legacy est le premier film des studios DC qui sortira sous la direction de James Gunn et Peter Safran. Il fait partie de la première phase intitulée « Dieux et monstres ».

Superman Legacy est prévu pour le 11 juillet 2025.

Source : DC Film News / Crédit ©DC