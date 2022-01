The Flash le film : Un comic prélude lié au film sortira cet été

DC sortira cet été un comic prélude lié directement au prochain film DCEU, The Flash.

Alors que les fans attendent l’arrivée mainte fois repoussée de The Flash plus tard cette année, un comic officiel a été annoncée pour le prochain film. Tout récemment, l’éditeur a révélé que The Flash: The Fastest Man Alive sortira cet été.

Le prélude comic sera une série mensuelle de trois numéros commençant en avril et se terminera en juillet. Les événements qui se déroulent dans The Flash: The Fastest Man Alive mèneront directement au film The Flash, la série entière, rassemblée dans un livre de poche sortira ensuite en octobre.

Vous pouvez consulter la photo de couverture principale du premier numéro ci-dessous.

The Flash: The Fastest Man Alive #1 présente une couverture principale de Max Fiumara avec une variante de couverture du réalisateur de The Flash, Andy Muschietti. Le premier numéro de 48 pages arrivera dans les stores et les détaillants numériques participants le 26 avril 2022. Le prochain prélude de bande dessinée sera écrit par Kenny Porter, avec des illustrations de Ricardo López Ortiz, Juan Ferreyra et Jason Howard à travers les trois numéros. . Le numéro 2 sera disponible en mai et présentera des illustrations de Juan Ferreyra, le favori des fans, tandis que Jason Howard fournira des illustrations pour le dernier numéro en juillet.

Le synopsis officiel de The Flash: The Fastest Man Alive se lit comme suit: L’aventure salvatrice de Barry Allen avec la Justice League a conduit l’enfant préféré de Central City à devenir un super héros vraiment compétent et inspirant. Mais lorsqu’une nouvelle menace du nom de Girder émerge dans Central City, Barry se tourne vers Batman pour obtenir des conseils pour maîtriser ses pouvoirs. Sous la tutelle du Dark Knight, l’homme le plus rapide du monde devra trouver un moyen de vaincre cette menace métallique ou être écrasé par la force de Girder !

Ben Affleck, a été confirmé pour apparaître dans The Flash. Il a également été confirmé que Michael Keaton reprendrait son rôle de Batman des films de Tim Burton. Affleck et Keaton seront rejoints par Sasha Calle dans le rôle de Supergirl, avec Ezra Miller reprenant son rôle de Barry Allen/The Flash. Kiersey Clemons sera Iris West, Ron Levingston sera le père de Barry et Maribel Verdu sera sa mère, Nora Allen.

Réalisé par Andy Muschietti, The Flash sortira le 2 novembre 2022.

Source : MovieWeb / Crédit ©DC/Warner Bros