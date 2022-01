The Batman : Ecoutez le thème musical principal et durée du film révélée

Matt Reeves dévoile la musique principale du film The Batman et la durée du film est révélée.

A quelques semaines de la sortie de The Batman, le réalisateur Matt Reeves a partagé le thème musical principal du film composé par Michael Giacchino. Si nous avons déjà eu un petit aperçu de cette musique à travers les trailers, elle est enfin disponible à l’écoute dans son intégralité.

Le thème a été officiellement publié par Reeves et Water Tower Music jeudi soir, et vous pouvez consulter le tweet de Reeves l’annonçant ci-dessous. La musique est à écouter en fin d’article.

My brilliant friend @m_giacchino wrote this theme before I ever shot a frame of @TheBatman. I can still remember listening to it in my car with #DylanClark before we went onto the stage to do #RobertPattinson‘s screen test. We both had chills. Listen now: https://t.co/1t4ExcwfZd pic.twitter.com/hACMoP9bT0

— Matt Reeves (@mattreevesLA) January 21, 2022