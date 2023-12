The Walking Dead The Ones Who Live : Premier aperçu du retour de Jadis

Premier aperçu du retour de Pollyanna McIntosh alias Jadis dans The Walking Dead The Ones Who Live.

Rick Grimes (Andrew Lincoln) et Michonne (Danai Gurira) ne sont pas les seuls personnages de Walking Dead à revenir pour le dernier spin-off en date de la franchise de zombies, The Ones Who Live. Il y a un autre visage très familier qui se battra à la fois contre les vivants et les morts, et c’est Jadis Stokes incarnée par Pollyanna McIntosh.

En rejoignant The Ones Who Live, McIntosh devient la première actrice à apparaitre dans trois séries TWD. En dehors de la série mère, elle est également apparue dans World Beyond.

« Pollyanna est spéciale », a déclaré Scott M. Gimple, ancien showrunner de Walking Dead et l’actuel de Ones Who Live. « C’est une artiste, elle est drôle, elle est brillante. Je me fie à son instinct depuis le début de notre collaboration et elle ne m’a jamais laissé tomber. La croiser dans le hall de l’immeuble que nous partagions tous, alors qu’elle se disputait ses chiens dans d’élégants manteaux d’hiver, a été l’un des moments forts de la semaine. »

Jadis – alors appelée Anne – et Rick se sont tous deux envolés dans un hélicoptère militaire de la Civic Republic vers un avenir inconnu au cours de la saison 9 de la série phare. Mais alors que le sort de Rick restait un mystère, Jadis est réapparue dans The Walking Dead: World Beyond en tant qu’adjudant du CRM. Elle est également devenue une méchante à part entière faisant apparemment tout ce qu’il faut pour faire avancer sa cause et celle de son organisation – même si cela impliquait de se retourner contre d’anciens alliés.

Alors que peut-on attendre de Jadis dans sa troisième série Walking Dead ? « Jadis a vécu l’un des plus grands voyages du TWDU », explique Gimple. « Et The Ones Who Live pousse son histoire dans des endroits plus fous et inattendus. »

The Ones Who Live présente une histoire d’amour épique de deux personnages changés par un monde changé. Séparés par la distance. Par une puissance imparable. Par les fantômes de qui ils étaient. Rick et Michonne sont jetés dans un autre monde, construit sur une guerre contre les morts… Et finalement, une guerre contre les vivants. Peuvent-ils se retrouver et retrouver qui ils étaient avant dans un endroit et une situation qu’ils n’ont jamais connus auparavant ? Sont-ils ennemis ? Amoureux ? Victimes ? Vainqueurs ? L’un sans l’autre, sont-ils même vivants – ou découvriront-ils qu’eux aussi sont les morts-vivants ?

Terry O’Quinn (Lost) jouera Beale Matt Jeffers (New Amsterdam) sera Nat et Lesley-Ann Brandt (Lucifer) incarnera Pearl.

The Walking Dead The Ones Who Live sera diffusé à partir du 25 février sur AMC.

Source : EW / Crédit ©AMC