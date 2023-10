Tout Sauf Toi : Sydney Sweeney et Glen Powell en faux couple dans le teaser du film

Sydney Sweeney et Glen Powell font semblant d’être un couple dans la bande-annonce du film Tout Sauf Toi.

Sydney Sweeney (Euphoria) et Glen Powell (Top Gun Maverick) se dévoilent en faux couple dans le teaser du film Tout Sauf Toi, réalisé par Will Gluck. Si le film est décrit comme une comédie romantique, pour le moment, la première bande-annonce ne donne pas tout à fait cette « vibe », ça manque pour le moment cruellement de comédie et de (véritable) romance.

Le film suit les camarades de classe Bea (Sweeney) et Ben (Powell), qui sont brièvement sortis ensemble à l’université avant que leur relation ne se détériore, alors qu’ils sont obligés de passer du temps ensemble lors d’un mariage en Australie. Cependant, alors que leurs ex respectifs sont également présents à la cérémonie, Bea et Ben concluent un accord pour faire semblant d’être à nouveau en couple.

Le film semble tout de même être l’histoire classique d’ennemis qui deviennent amants, on attend de voir un trailer plus clair pour se faire une meilleure idée.

Au casting, outre Sweeney et Powell, on trouve aussi Alexandra Shipp, GaTa, Hadley Robinson, Michelle Hurd, Dermot Mulroney, Darren Barnet et Rachel Griffiths.

Tout Sauf Toi sort le 27 décembre au cinéma.

Tout Sauf Toi – Teaser VF

Tout Sauf Toi – Teaser VOSTFR

Crédit ©Sony Pictures