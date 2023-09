The Creator : Bande-annonce du film de Gareth Edwards

Découvrez la bande-annonce du film The Creator, thriller de Gareth Edwards avec John David Washington.

Alors que le film sera dans les salles la semaine prochaine, The Creator, le nouveau thriller de science-fiction de Gareth Edwards (Rogue One : A Star Wars Story), se dévoile un peu plus à travers une ultime bande-annonce.

Dans un futur proche, les humains et l’intelligence artificielle (IA) se livrent une guerre sans merci. Joshua (John David Washington), un ex-agent des forces spéciales fragilisé par la disparition de sa femme Maya (Gemma Chan), est recruté pour traquer et neutraliser le Créateur, l’insaisissable architecte d’une IA avancée à l’origine d’une arme qui pourrait mettre fin à la guerre… et détruire l’humanité tout entière.

Avec l’aide d’une unité d’agents d’élite, Joshua traverse les lignes ennemies et pénètre au cœur de leur dangereux territoire. Il découvrira bientôt que l’arme funeste qu’il est chargé de détruire n’est autre qu’une intelligence artificielle supérieure qui a pris les traits d’un jeune enfant…

Avec à son affiche John David Washington (Tenet), Gemma Chan (Les Eternels), Ken Watanabe (Inception), Sturgill Simpson (Dog), Madeleine Yuna Voyles (qui fait ses débuts à l’écran) et Allison Janney (Moi, Tonya), lauréate d’un Oscar®. Le scénario est signé Gareth Edwards et Chris Weitz, d’après une histoire de Gareth Edwards. Les producteurs sont Gareth Edwards, Kiri Hart, Jim Spencer et Arnon Milchan. Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Nick Meyer et Zev Foreman assurent la production déléguée.

The Creator sort le 27 septembre.

The Creator – Bande-annonce VOST