The Marvels : La suite de Captain Marvel s’attaquera à des sujets difficiles

The Marvels, la suite de Captain Marvel, est actuellement en production et dans une nouvelle interview, la réalisatrice Nia DaCosta a confié que son film s’attaquera à des sujets difficiles.

A 31 ans, DaCosta entre dans l’histoire du MCU en tant plus jeune femme à réaliser un film Marvel. Elle est également la première réalisatrice Noire à réaliser un film de super-héros Marvel. Son autre grand projet, Candyman, est basé sur la célèbre légende urbaine, sortira enfin dans les salles françaises le 29 septembre après plus d’un an de retard dû à la pandémie de COVID-19. Si sa version de Candyman, reste centrée sur le même tueur à la main crochue, l’histoire traitera des violences racistes commises contre la communauté noire.

En parlant avec Variety, DaCosta a révélé que de la même manière que Candyman, The Marvels abordera des sujets difficiles mais importants. Alors que les films Marvel sont généralement connus pour leur nature légère, DaCosta veut s’assurer que des conversations sérieuses sont au centre de tous ses films.

«Je peux dire que c’est une bête très différente. Mais je suis obsédée par la façon dont nous traitons tous notre douleur et nos traumatismes, et il y a une partie de cela dans l’histoire, » dit-elle à propos du film The Marvels. Elle n’entre évidemment pas dans les détails, on ne sait pas quels seront les sujets importants qu’elle abordera dans son film.

Pour l’instant, on sait très peu de chose sur ce film qui verra le retour de Brie Larson en Carol Danvers. Ce qu’on sait, c’est qu’elle sera rejointe par Teyonah Parris qui reprendra son rôle de Monica Rambeau vue dans WandaVision et la jeune Iman Vellani qu’on découvrira bientôt dans Ms. Marvel en tant que Kamala Khan.

Il est aussi dit que Randall Park, vu dans Ant-Man et WandaVision, reprendra son rôle de Jimmy Woo et Samuel L. Jackson pourrait aussi bien être de retour.

The Marvels sortira en novembre 2022.

