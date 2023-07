Comic Con 2023 : Un retour aux sources sans acteurs ?

Avec une double grève des acteurs et des scénaristes d’Hollywood en cours, le Comic Con de San Diego se fera sans talent du grand et petit écran.

Cette édition 2023 du Comic Con pourrait bien être une sorte de retour aux sources pour la convention. En effet, bien avant de devenir l’événement incontournable des films et des séries à ne pas manquer, le Comic Con de San Diego était en 1970, un rendez-vous très niche, destiné à un public restreint de 300 fans de comic books.

Dans les décennies qui ont suivi, c’est devenu une étape obligatoire pour les plus grandes franchises d’Hollywood, des univers de Marvel et DC à Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux. Mais après des années de cinéma et de télévision (et d’acteurs de premier plan) sur le devant de la scène et propulsant l’événement vers de nouveaux sommets, 2023 sera le Comic-Con le moins fréquenté par des stars depuis plus d’une décennie.

La semaine dernière, SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs d’Hollywood, est officiellement entré en grève, rejoignant les scénaristes sur les piquets de grève, une double grève qui n’est pas arrivé depuis les années 60. Si plusieurs grands studios comme Disney, Warner Bros., Sony, Universal, Netflix et HBO avaient déjà décidé de ne pas participer cette année, par anticipation de la grève, d’autres avaient l’intention de venir pour des panels.

Avec les acteurs officiellement hors-jeu, la programmation de la convention prend un autre coup avec une multitude de panels précédemment annoncés maintenant annulés. Les studios Legendary prévoyaient secrètement d’apporter l’équipe de Dune: Deuxième Partie.

Également annulé: des panels pour des séries telles que La Roue du Temps d’Amazon, la comédie Jury Duty, Abbott Elementary, Gen V (spin-off de The Boys), Cruel Summer, Orphan Black: Echoes et un panel pour le 25e anniversaire de That ’70s Show.

Des panels sans stars maintenus

Cela étant dit, d’autres panels se tiendront bien, notamment un panel de réalisateurs avec Louis Leterrier (qui remplace David Leitch), Justin Simien (Le Manoir Hanté) et Gareth Edwards qui devrait dévoiler des images de son film The Creator.

Du côté de la télévision, les panels toujours en place incluent un aperçu de deux heures et demie sur la franchise Walking Dead et une présentation de Star Trek pour ses trois séries Paramount+ de l’univers. La nouvelle version de Code Quantum, qui a déjà quelques images pour sa saison 2, donnera un aperçu aux fans, Tout ça, sans acteurs ou scénaristes.

FX fera la promotion de la cinquième saison de What We Do in the Shadows ainsi que la saison finale d’Archer et Peacock présentera sa nouvelle série comédie d’action Twisted Metal avec Anthony Mackie, qui bien sûr, sera absent.

Malgré l’annulation de leur panel La roue du temps, Prime Video continuera de promouvoir la série Invincible avec un panel et une projection de la saison 2 et le premier épisode de la saison 2 de Good Omens devrait être présenté. Peacock prévoit également de présenter sa série dérivée de John Wick, The Continental.

Le revival de Futurama se dévoilera ainsi que des previews d’autres séries animées comme Solar Opposites, The Great North, Bob’s Burgers, American Dad! et Family Guy.

Le reste de la convention sera donc certainement encore plus centrée sur les comics et les fans présents sur place auront de quoi s’amuser avec les concours de cosplays, des panels de comics, des actvités et autres divertissements prévus sur place. Ils ne verront seulement pas les acteurs qu’ils espéraient.

Pour le reste, on s’attend tout de même à voir quelques annonces et des trailers arrivés durant le week-end, simplement à moindre mesure que d’ordinaire.

Source : THR, TVLine / Crédit ©Comic Con International/Hulu/AMC/DR