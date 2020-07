Wonder Woman 1984 : Détails sur le retour de Steve Trevor dans des livres pour enfants (SPOILERS)

Des livres pour enfants font des révélations sur le retour de Steve Trevor dans Wonder Woman 1984. Spoilers possibles

Le film Wonder Woman 1984 aurait déjà dû sortir dans les salles de cinéma, ce qui signifie que le merchandising à venir autour du film pourrait potentiellement avoir beaucoup de spoilers. Les goodies ou autres marchandises du film étaient déjà prêt à sortir et souvent, ils sont révélateurs de certains points du film.

La novélisation pour enfant du film Wonder Woman 1984 fait des révélations sur le retour de Streve Trevor (Chris Pine), un personnage mort dans le film précédent. Si les spectateurs savaient qu’il reviendrait, ils ne savaient pas comment.

En fin de compte, le personnage a pu revenir, grâce à quelque chose appelé la Dreamstone. Les livres Wonder Woman 1984: The Junior Novel et Wonder Woman 1984: Meet Wonder Woman donnent des indications sur cette Dreamstone.

L’artefact est un anneau de citrine qui est introduit dans le Smithsonian, c’est ainsi que Diana et Barbara tombent dessus. Apparemment, elle se trouvait dans certaines marchandises saisies qui étaient introduites en contrebande aux États-Unis.

Selon les deux livres, la Dreamstone a le pouvoir d’exaucer un souhait et elle a le même pouvoir des dieux que le Lasso d’or de Diana. Diana et Barbara ne savent pas quels dieux sont responsables de la Dreamstone, mais il est révélé plus tard que c’est le Dieu des mensonges.

Cette Dreamstone est aussi destructrice ce qui signifie qu’il va falloir s’en débarrasser mais en la détruisant, Steve pourrait aussi disparaître à nouveau puisque sont retour est lié à la Dreamstone.

Il faudra tout de même attendre la sortie du film pour voir si c’est bien la réponse sur le retour de Steve Trevor.

Réalisé par Patty Jenkins et avec Gal Gadot dans le rôle principal, Wonder Woman 1984 sort le 30 septembre prochain.

