Box Office US : Buzz l’Eclair battu par Jurassic World Le Monde d’après

Jurassic World Le Monde d’après domine le box office américain et reste numéro 1 en battant Buzz l’Eclair.

Buzz l’Eclair ne parvient pas à monter en orbite face à Jurassic World Le Monde d’après. Le troisième volet de la saga Jurassic World reste numéro 1 du box office américain pour la deuxième semaine consécutive.

Selon Comscore, le dernier volet de la franchise Jurassic World a rapporté 58,6 millions de dollars supplémentaires ce week-end. Les chiffres portent le total à 249,7 millions de dollars en Amérique du Nord. Buzz l’Eclair, la préquelle de Toy Story centrée sur le ranger de l’espace, a fait ses débuts à la 2ème place avec une recette de 51 millions de dollars. Ce n’est pas mauvais, c’est même très bon, mais ce n’est pas suffisant pour être sur la première marche du podium.

Dans ce film, qui suit l‘humain Buzz l’Eclair doublé par Chris Evans et pas le jouet (doublé par Tim Allen) on trouve Buzz abandonné sur une planète hostile à des années-lumière de la Terre. Buzz et son équipage, qui comprend le chaton robot de soutien émotionnel Sox, tentent de trouver un moyen de rentrer chez eux lorsque le méchant Zurg (James Brolin) et son armée de robots arrivent pour prendre le contrôle de la planète.

Ailleurs, Tom Cruise continue de faire de bons chiffres au box-office avec Top Gun: Maverick, qui a entamé sa quatrième semaine dans le top cinq à la troisième place. La suite de Top Gun a rapporté 44 millions de dollars supplémentaires, portant le total nord-américain à 466 millions de dollars.

Pour finir, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Bob’s Burgers Movie complètent le top cinq aux places 4 et 5, gagnant respectivement 4,2 millions de dollars et 1,1 million de dollars supplémentaires.

Buzz l’Eclair sort en France ce mercredi 22 juin.

Source : Comscore / Crédit ©Pixar/Universal