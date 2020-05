The Mandalorian saison 2 : Détails sur le personnage de Timothy Olyphant

Des détails sur le personnage de Timothy Olyphant dans The Mandalorian ont fait surface.

La semaine dernière, on a appris que Timothy Olyphant avait été casté dans la saison 2 de The Mandalorian. Son rôle était alors secret mais des détails sur son passage sur le plateau de la série ont fait surface. Selon SlashFilm, l’acteur a porté l’armure de Boba Fett, mais il ne devrait pas l’incarner puisque Temuera Morrison a été annoncé dans le rôle de Boba Fett.

Le site américain dévoile qu’il jouera Cobb Vanth, un personnage introduit dans la série de livres Aftermath de Chuck Wendig. Vanth est le shérif autoproclamé de la colonie Freetown basée à Tatooine, dans laquelle il porte un mystérieux ensemble d’armures mandaloriennes qui a été acquis de Jawas qui a récupéré l’épave de Jabba le Hutt peu de temps après les événements du Retour du Jedi.

Ces dernières semaines, plusieurs noms pour la saison 2 ont fait surface. Michael Biehn a rejoint la série dans un rôle inconnu, Temuera Morrison devrait jouer Boba Fett, Katee Sackhoff serait Bo-Katan et Rosario Dawson est annoncée en Ahsoka Tano.

Le lancement de la saison 2 de The Mandalorian est prévu pour octobre prochain. Le tournage de la saison s’est terminée au début du mois de mars, juste à temps, avant que le monde ne parte en confinement à cause de la pandémie de coronavirus.

Les réalisateurs incluent Robert Rodriguez (Alita: Battle Angel) et Peyton Reed (Ant-Man), ainsi que le producteur exécutif Dave Filoni (The Clone Wars) et le showrunner Jon Favreau (Iron Man).

Source : SlashFilm / Crédit ©DR/Lucasfilm