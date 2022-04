Doctor Strange 2 : Bruce Campbell n’est pas sûr de finir dans le montage final

Bruce Campbell, qui devrait apparaitre dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parle des reshoots du film.

Ce n’est un secret pour personne que les reshoots sont une partie importante du processus de production de Marvel Studios. Le patron du studio, Kevin Feige, qualifie la photographie supplémentaire d’élément « clé » pour réaliser le film parfait. Cela signifie qu’en ce qui concerne Doctor Strange in the Multiverse of Madness, les choses ne sont pas différentes.

A la fin de l’année de dernière, Marvel est reparti plusieurs semaines en tournage pour des scènes supplémentaires afin de peaufiner le film porté par Benedict Cumberbatch.

Dans une récente interview avec Game Informer, Bruce Campbell (fréquent collaborateur et ami du réalisateur Sam Raimi), s’est assuré de rappeler que les reshoots sont toujours très importantes chez Marvel Studios. Il révèle aussi qu’il n’a aucune idée si son caméo finira ou non par faire partie du montage final du film.

« Les gars de Marvel, ils font huit de ces films en même temps, donc ils mettent toujours à jour les intrigues. Donc, mon pote Sam a dû ajouter des scènes qu’ils [Marvel] lui ont dit qu’il devait tourner, et il a supprimé des scènes qui ne s’appliquent plus », a déclaré Campbell au magazine (via The Direct).

Puis il ajoute en plaisantant : « Donc, jusqu’à ce que mai arrive, je ne pense pas que Benedict Cumberbatch sache même s’il est dans ce film ou non. »

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Au casting de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on trouve Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams.

Réalisé par Sam Raimi, le film sort le 4 mai prochain.

Source : Game Informer via The Direct / Crédit ©Disney/Marvel/DR