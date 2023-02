Superman Legacy : Le film est en développement avec James Gunn depuis 6 mois

James Gunn révèle qu’il travaille sur Superman Legacy depuis 6 mois, soit bien avant qu’il prenne les rênes de DC Studios.

Le co-directeur de DC Studios, James Gunn, clarifie une fois de plus les rumeurs à propos de Superman: Legacy. En octobre dernier, il a été annoncé que Gunn et Peter Safran dirigeraient le navire à DC Studios.

Cette annonce est survenue après le retour d’Henry Cavill dans le rôle de Superman avec une apparition dans Black Adam. L’acteur a ensuite dit qu’il serait de retour en tant que Superman dans d’autres films à venir, mais la controverse a éclaté lorsque Cavill a révélé que son retour en tant que Superman ne se ferait finalement pas, car Gunn et Safran avaient d’autres plans en tête pour ce personnage dans leur nouveau DCU.

Selon Gunn, le reboot de Superman n’était pas une idée qui lui est venue à l’esprit après avoir obtenu le poste de DC Studios en octobre. Le cinéaste a confirmé que Superman : Legacy était un projet déjà en préparation, destiné dès le départ à être totalement séparé des films de Zack Snyder et de la version Cavill du personnage.

Gunn a clarifié cela sur Twitter en réponse à un fan demandant quand Superman: Legacy avait commencé. Le réalisateur avait déjà été engagé pour le film : « J’ai été embauché pour écrire Superman Legacy il y a plus de six mois », déclare Gunn.

It was. I was hired to write Superman Legacy over six months ago.

