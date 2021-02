Justice League : Des bras supplémentaires pour Cyborg (concept art)

Découvrez un concept art de Cyborg avec des bras supplémentaires dans le Zack Snyder’s Justice League.

L’artiste concepteur Jerad S. Marantz du film Justice League de Zack Snyder vient de révéler un nouvel aperçu des bras supplémentaires de Cyborg. Non, Cyborg ne se transformera pas en un homme-araignée à six bras, mais le personnage de Ray Fisher aura une dextérité supplémentaire dans le film.

Ses mains supplémentaires donnent au personnage une nouvelle allure et entrent dans la vision plus sombre de Snyder. Ce type de design est quelque chose que les fans de Zack Snyder recherchaient avec cette version du film. Ils seront donc servis.

Marantz explique que ce concept est « une première version du modèle conceptuel que j’ai fait. Ceci est une version plus volumineuse du personnage. Je voulais vraiment qu’il se sente toujours comme un joueur de football. Beaucoup de ces formes ont été intégrées à la conception finale de #cyborg »

Zack Snyder était le réalisateur original de Justice League, puis s’est retiré du projet après une tragédie personnelle. Joss Whedon a repris le film et a tourné de nouvelles scènes pour la version sortie en 2017, qui a reçu un accueil négatif de la part des fans et des critiques.

Après une campagne massive de lobbying auprès des fans pour sortir le « Snyder Cut », WarnerMedia a décidé de financer la vision de Snyder et de retravailler le film en une série limitée de 4 heures pour HBO Max, à un coût rapporté jusqu’à 70 millions de dollars.

Zack Snyder’s Justice League verra Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) s’associent pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid.

Le Snyder Cut sortira le 18 mars 2021 sur HBO Max. Quant à la sortie française, elle est annoncée pou le 22 avril 2021.

Source : Comic Book / Crédit ©HBO Max/Warner Bros