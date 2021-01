Charlie et la Chocolaterie : Tom Holland ou Timothée Chalamet en jeune Willy Wonka ?

Une date dévoilée pour le nouveau film Charlie et la Chocolaterie et Tom Holland et Timothée Chalamet seraient considérés pour jouer Willy Wonka.

Depuis quelques années, Warner Bros cherche à réaliser un nouveau film Charlie et la Chocolaterie. Ce film devrait explorer un jeune Willy Wonka et selon le site Collider, deux acteurs seraient considérés pour incarner le personnage.

Tom Holland et Timothée Chalamet qui sont certainement deux acteurs très populaires en ce moment, serait en lice pour le rôle. Néanmoins, on ne sait pas si les deux acteurs veulent décrocher le rôle ou si c’est un souhait de la production.

Si la rumeur dit vrai, l’un d’entre eux reprendrait le rôle précédemment tenu par Gene Wilder et Johnny Depp. Ce que pointe Collider, c’est que Chalamet pourrait être vu comme une version plus jeune de Depp tandis que Holland est plus dans la veine de Gene Wilder à cause de son expérience en comédie musicale.

Paul King (Paddington) réalisera le film à partir d’un scénario de Simon Rich (An American Pickle), qui s’inspirera du roman classique pour enfants de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie.

Le film sera produit par David Heyman, qui a également produit les films Harry Potter pour Warner en plus des films Paddington. Variety rapporte que le studio prévoit de commencer la production dans les quatre prochains mois.

Pour le moment intitulé Wonka, le film est prévu pour une sortie le 17 mars 2023.

Source : Collider et Variety / Crédit ©DR