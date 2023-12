X-Files : Nouvelle série en développement chez Disney

Une nouvelle série X-Files produite par Ryan Coogler est actuellement en développement chez Disney.

Décidément, la série X-Files n’est pas prête d’être classée pour de bon aux archives de la télévision. Disney, qui détient les droits de la série Fox, développe une nouvelle série X-Files avec le réalisateur de Black Panther et Creed Ryan Coogler en tant que producteur.

Bien que les détails de ce nouveau projet X-Files restent largement inconnus pour le moment, un nouveau rapport de Bloomberg a révélé que le projet était en cours et décrit la série comme « une nouvelle version ».

Bloomberg dévoile : « Disney, qui a donné naissance à l’idée des « univers cinématographiques », développe une nouvelle version de X-Files qui serait produite par Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther et Creed. »

Cette confirmation fait suite à des informations récentes selon lesquelles un reboot de X-Files est en préparation. Chris Carter, créateur de la série de science-fiction à succès, a révélé dans une nouvelle interview pour On the Coast avec Gloria Macarenko que Ryan Coogler travaillait sur une nouvelle version de la série.

Carter s’est abstenu de divulguer toute autre information sur le reboot au-delà des plans concernant son casting plus diversifié et de l’implication de Coogler. Carter a déclaré dans l’interview : « Je viens de parler à un jeune homme… Ryan Coogler… qui va remonter The X-Files avec un casting diversifié. Il a donc du pain sur la planche, car nous avons couvert tellement de territoire. »

Quant à l’ancien cast, il n’est pas certain qu’il revienne pour cette nouvelle version. « Pour moi, il n’y a pas de série à moins que ce ne soit Chris et Gillian, donc je ne sais pas », a récemment déclaré Duchovny à ComicBook.com. « Personnellement, pour moi, [la série] X-Files dans laquelle je suis impliqué c’est Chris Carter, moi-même et Gillian, donc je n’ai pas passé de temps à essayer de réfléchir à une version différente de cela, et je ne sais pas si je vais le faire. »

De son côté, Gillian Anderson semble avoir tourné la page : « Cela ressemble à une idée si vieille », a déclaré Anderson à Variety en 2021, abordant un retour potentiel de Scully. « Je l’ai fait, je l’ai fait pendant tant d’années, et cela s’est également terminé sur une note si malheureuse. Afin même de commencer à avoir cette conversation [à propos d’une autre saison], il faudrait un tout nouveau groupe de scénariste et le relais devrait être transmis pour que cela donne l’impression que c’est nouveau et progressiste. Alors oui, c’est du passé. »

On attend de voir si cette nouvelle version de X-Files verra le jour.

Source : Bloomberg / Crédit ©Fox/Disney