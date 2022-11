Chris Hemsworth fait une pause dans sa carrière après un diagnostic médical inquiétant

Après un diagnostic de prédisposition à la maladie d’Alzheimer, l’acteur de Marvel Chris Hemsworth fait une pause dans sa carrière.

La star de Thor, Chris Hemsworth, envisage de faire une pause dans sa carrière d’acteur après avoir découvert qu’il est génétiquement prédisposé à développer la maladie d’Alzheimer.

La nouvelle a été révélée à Hemsworth lors d’un épisode de Limitless (Sans Limites en VF), la série documentaire de National Geographic auquel il a participé pour Disney+. Comme Hemsworth l’a appris, ses gènes contiennent deux copies du gène APOE4, provenant de chacun de ses parents, une combinaison qui entraînerait un risque accru de maladie d’Alzheimer.

Selon Hemsworth, il fera une courte pause pour passer du temps avec sa famille, après que l’émission lui ait fait réévaluer sa propre mortalité.

« Ce n’est pas un gène pré-déterministe, mais c’est une forte indication », a révélé Hemsworth dans une récente interview avec Vanity Fair. « Il y a dix ans, je pense que c’était plus considéré comme déterminant. »

« Ce n’est pas comme une démission », poursuivi Hemsworth. « Cela a vraiment déclenché quelque chose en moi de vouloir prendre un peu de temps. Et depuis que nous avons terminé l’émission, j’ai fini les choses pour lesquelles j’étais déjà engagé. Une fois cette tournée [de promo] terminée cette semaine, je rentre chez moi et je vais avoir une bonne partie de mon temps libre et simplifier [ma vie]. Être avec mes enfants, être avec ma femme. »

Comme Hemsworth l’a révélé, il a refusé que les scènes où il découvre sa prédisposition à la maladie d’Alzheimer soient supprimées de Sans Limites, même après que Disney ait proposé de les supprimer.

« Écoutez, si c’est une motivation pour que les gens prennent mieux soin d’eux-mêmes et comprennent également qu’il y a des mesures que vous pouvez prendre, alors c’est fantastique », a expliqué Hemsworth. « Mon souci était que je ne voulais tout simplement pas le manipuler et le dramatiser à outrance et en tirer de la fausse empathie ou quoi que ce soit pour le divertissement. »

Sans Limites est une série documentaire produite par Darren Aronofsky dans laquelle Chris Hemsworth teste ses limites. Sans Limites demande s’il est possible de lutter contre le vieillissement et découvrir le plein potentiel du corps humain. De nouvelles recherches scientifiques bouleversent les idées reçues sur le corps humain et offrent des informations fascinantes sur la façon dont nous pouvons tous libérer les superpouvoirs de notre corps pour combattre la maladie, mieux performer et même inverser le processus de vieillissement.

Cette science est mise à l’épreuve par Hemsworth, qui, bien qu’il soit au sommet de sa condition de super-héros, a pour mission personnelle d’apprendre à prolonger sa santé, sa force et son intellect plus loin en vieillissant.

Subissant une série d’épreuves épiques et de défis extraordinaires afin de comprendre les limites du corps humain, il apprend comment nous pouvons mieux vivre plus longtemps en découvrant des moyens de régénérer les dommages, de maximiser sa force, de renforcer sa résilience, de surcharger sa mémoire et d’affronter sa mortalité.

Sans Limites est disponible sur Disney+.

Source : Vanity Fair / Crédit ©Disney+/Marvel