Wolverine : Daniel Radcliffe nie la rumeur qu’il a pris du muscle pour le rôle

Daniel Radcliffe nie la rumeur selon laquelle qu’il a pris du muscle pour décrocher le rôle de Wolverine.

Un an après avoir déclaré à ses fans qu’il n’avait aucun intérêt à jouer Wolverine, Daniel Radcliffe est une fois de plus confronté aux rumeurs d’un potentiel début chez les X-Men. Cette fois, lors d’un test au détecteur de mensonge de Vanity Fair, Jonathan Groff et Lindsay Mendez, ses co-stars de la comédie musicale de Broadway « Merrily We Roll Along », lui ont demandé si c’était Radclife lui-même qui avait lancé le casting de fans pour incarner Wolverine : « Ce n’est pas vrai », dit-il.

Alors que Radcliffe a minimisé les rumeurs selon lesquelles il jouerait Wolverine dans le passé, les fans continuent de rechercher des signes prouvant que c’est vrai. Exemple concret : Radcliffe est apparu en sous-vêtements dans le final de sa série comique Miracle Workers, et son physique musclé a suffi à raviver les rumeurs selon lesquelles il s’intéressait au rôle de Wolverine.

« Non », a déclaré Radcliffe à Groff et Mendez. « Oui. J’ai pris du muscle parce que je suis obsessionnel et je veux… Vous avez vu mes parents, ce sont des fous de fitness. C’est héréditaire. Mais non. Pas de Wolverine. Flatté, mais non. »

Radcliffe a déclaré au magazine GQ il y a un an que tout titre affirmant qu’il tourne autour du rôle n’était « qu’une simple rumeur. »

« Je dis quelque chose, et parfois je m’ennuie de répondre de cette façon, alors je dis quelque chose de différent, et ça se déclenche à nouveau », a déclaré Radcliffe à propos de son propre rôle dans l’alimentation du buzz de Wolverine. « Je ne devrais jamais ouvrir la bouche. »

Radcliffe a ajouté à l’époque : « Je ne veux tout simplement pas m’enfermer dans quelque chose que je ne suis pas sûr de pouvoir aimer autant tout le temps. »

Wolverine fait actuellement son grand retour sur grand écran grâce à Hugh Jackman, qui reprend le rôle qu’il avait laissé derrière lui après Logan. Il sera en tête d’affiche de Deadpool 3 (qui entre dans le MCU) aux côtés de Ryan Reynolds dans le rôle titre.

Source : Vanity Fair / Crédit ©DR