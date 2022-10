Creed 3 : Michael B. Jordan affronte Jonathan Majors (bande-annonce)

Première bande-annonce pour le film Creed 3 réalisé par sa star Michael B. Jordan avec Jonathan Majors.

MGM a dévoilé la première bande-annonce officielle de son film de boxe très attendu Creed 3, marquant les débuts en tant que réalisateur du leader de la franchise Michael B. Jordan. En effet, non seulement Jordan reprend son rôle d’Adonis Creed mais il a aussi fait ses premier pas derrière la caméra.

Spin-off de la franchise de boxe classique Rocky, mettant en vedette Sylvester Stallone, la franchise Creed a été lancée avec le film du même nom de Ryan Coogler en 2015, qui a trouvé le boxeur amateur Adonis Creed (Jordan) être entrainé par le rival officiel de son défunt père Apollo, Rocky Balboa (Stallone). Ce film a eu une suite en 2018, Creed 2, dans laquelle le nouveau champion des poids lourds Adonis affrontait le fils d’Ivan Drago (Dolph Lundgren), Viktor (Florian Munteanu).

Pour ce troisième volet, Adonis affrontera Damian Anderson (Jonathan Majors), un ami d’enfance qui sort de 18 ans de prison et qui est en colère contre le monde. Damian confronte Adonis et a bien l’intention de montrer qu’il est meilleur que lui sur le ring.

Jordan a déclaré que « l’antagoniste » Damian est « certainement une personne essentielle et un pilier dans la vie d’Adonis qui revient et doit être abordé ». Le réalisateur et star du film a ajouté que « la famille et le cœur » seront au centre de la thématique du nouveau film, comme ce fut le cas pour les précédents épisodes, les autres thèmes clés étant « régler les dettes », « être responsable de ses actes » et « se rappeler d’où l’on vient. »

Jordan a ensuite abordé le saut dans le temps décrit dans la bande-annonce, exprimant son désir d’atteindre un nouveau « point déterminant » dans la vie d’Adonis et de Bianca ensemble. « Nous les avons vus tomber amoureux. Nous les avons vus se réunir et créer une vie et une famille ensemble », a déclaré Jordan. « Je voulais pour eux passer au prochain carrefour, au prochain niveau de vie et d’expérience, en tant que jeunes adultes aux prises avec une carrière professionnelle et une famille, et les choix qui vont avec. »

Avec ce saut dans le temps, les fans découvriront une version plus âgée d’Amara, la fille d’Adonis et de Bianca qui est sourde. Le film explorera ensuite « comment la famille évolue », a déclaré Jordan. « Comment grandissent-ils ? Comment gèrent-ils cet obstacle et en font-ils un superpouvoir ? »

Alors que Stallone n’apparaîtra pas dans Creed 3 (mais reste producteur), Phylicia Rashad et Florian Munteanu seront de retour aux côtés de Jordan et Tessa Thompson pour ce troisième volet de la franchise. Keenan Coogler et Zach Baylin ont écrit le scénario basé sur leur histoire co-écrite par Ryan Coogler.

Creed 3 sortira le 1er Mars 2023 en France.

CREED III – Bande-annonce VF

CREED III – Bande-annonce VOST