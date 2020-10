Kaamelott Premier Volet : Sortie du film à nouveau repoussée

Le film Kaamelott Premier Volet est une nouvelle fois reporté à cause de COVID-19.

Mauvaise nouvelle pour les fans de Kaamelott. Alors que le film devait être en salles le mois prochain (25 novembre), il est à nouveau reporté à cause de la crise sanitaire actuelle. Les fans vont ainsi devoir prendre encore leur mal en patience. Il s’agit là d’un second report de sortie pour le film d’Alexandre Astier initialement prévu pour fin juillet.

SND a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse posté sur les réseaux sociaux mais cette fois, aucune date de sortie n’a été dévoilée. « Alexandre Astier et SND restent résolus à présenter ce film au public, dans les meilleures conditions, dans les salles de cinéma »

De son côté, Astier confie: « J’étais impatient de vous le montrer… je vais trépigner encore un peu ».

Je suis bien triste de vous annoncer que KV1 ne sortira pas le 25 novembre. J’étais impatient de vous le montrer… je vais trépigner encore un peu. https://t.co/7VzYYOYU2h — Alexandre Astier (@AAstierOff) October 19, 2020

Cette nouvelle n’est pas étonnante. A cause du couvre-feu qui oblige plus de 20 millions de Français à rester chez eux après 21h, les salles de cinéma sont forcées de fermer en soirée. Le film doit s’adapter à la situation et ne peut pas se permettre de sortir dans de telles conditions.

On attend désormais la nouvelle date du film Kaamelott Premier Volet.

Crédit ©SND