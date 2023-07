The Marvels : Goose de retour et Brie Larson promet un film léger (nouvelles images)

Le trio de super-héroïnes, Nick Fury ou encore Goose se dévoilent dans de nouvelles images du film The Marvels.

The Marvels est le prochain gros film Marvel qui sortira dans les salles et la promo du film est en plein swing. Evidemment, les acteurs d’Hollywood sont en grève depuis la semaine dernière, mais certaines interviews ont été conduites avant le 15 juillet et sont maintenant publiées.

Le nouveau film fait suite au blockbuster Captain Marvel de 2019, avec Brie Larson revenant en tant que Carol Danvers, alias Captain Marvel, et Teyonah Parris de WandaVision reprenant son rôle de Monica Rambeau, alias Photon. Kamala Khan jouée par Iman Vellani, alias Miss Marvel, fait ses débuts sur grand écran dans le prochain film, Nick Fury (Samuel L. Jackson) sera de retour tout comme Goose la Flerken mangeuse d’humains cachée sous des airs de félin, adoptée par Carol.

Avant la grève, Vellani, Larson, Parris et l’équipe du film ont discuté de The Marvels avec Entertainment Weekly via Zoom pour la couverture du prochain numéro partageant de nouvelles images et des détails sur le film.

En discutant du processus de tournage de la réalisatrice Nia DaCosta, Vellani ne peut s’empêcher de s’extasier sur le processus et l’opportunité de voir des professionnels dans leur élément. « Elle possède une vibe très calme », dit Vellani à propos de DaCosta. « Ces films ne sont pas faciles à faire du tout. Il y a comme un million, un bajillion de petites pièces qui bougent. Elle et Mary [Livanos] ont fait un excellent travail pour garder le moral. Même s’il y avait des jours où elles voulaient arracher la tête des gens, elles ne le montreraient jamais et ne mettraient jamais leur stress sur quelqu’un d’autre. »

The Marvels voit l’arrivée de nouveaux visages dans le MCU, y compris Park Seo-joon (Parasite), dans un rôle mystérieux, qui, selon Livanos, est un « allié de Carol », et Zawe Ashton dans le rôle de la méchante révolutionnaire Kree Dar-Benn. Ashton attendait une chance de rejoindre l’univers cinématographique Marvel lorsque son agent a appelé pour rejoindre The Marvels. Elle a immédiatement accepté, s’est lancée dans un entraînement physique et a fait appel à son fiancé Tom Hiddleston (Loki) pour obtenir des conseils sur la façon de jouer un méchant dans le MCU.

Ashton dit que Hiddleston a répondu : « “Ce que tu mets dans Marvel, tu le récupères. Si tu y vas avec le cœur ouvert et une excellente éthique de travail et que tu veux simplement offrir une expérience incroyable aux fans, tu vivras une expérience incroyable sur ces plateaux“. Il m’a vraiment donné le pouvoir de cette façon. Aussi, demander beaucoup de fermetures éclair sur ton costume pour pouvoir allez tranquillement aux toilettes ! »

Comme dit plus haut, Goose est de retour. L’animal de compagnie de Carol, joué par deux chats nommés Nemo et Tango, ne sera pas seule de sa race puisqu’elle est rejoint par une armée de flerkens dans le film. Et si l’équipe du film était ravie d’avoir des chats sur le tournage, selon Livanos, Larson est allergique et joue donc avec un chat CGI durant ses scènes.

Malgré des enjeux élevés dans le MCU, selon Larson, DaCosta a tenu à garder le film léger et amusant. « Cela n’a pas besoin d’être intense et lourd », dit l’actrice principale. « Il y a beaucoup d’humour. Je pense que ce film est très drôle et nous avons beaucoup ri en le faisant. »

The Marvels sort le 8 novembre 2023 en salles.

Source : EW / Crédit ©Laura Radford/Marvel Studios