Tudum 2023 : Tous les trailers et annonces de l’événement Netflix

Retrouvez les annonces principales ainsi que les trailers révélés durant l’événement mondial Tudum de Netflix qui s’est tenu au Brésil ce week-end.

Ce week-end, les stars de Netflix étaient réunies durant l’événement mondial Tudum de Netflix qui s’est tenu au Brésil. Après deux ans en virtuel, Tudum s’est enfin déroulé en public, devant des milliers de fans à Sao Paulo au Brésil.

Netflix a ainsi annoncé un certain nombre de projets et a révélé des trailers et des extraits des films et séries à venir. Il a aussi été annoncé que la série Fubar avec Arnold Schwarzenegger aura une saison 2

Voici un résumé des informations importantes à retenir de ce week-end.

Rebel Moon

Projet ambitieux de Zack Snyder très attendu, Rebel Moon se dévoile avec une courte vidéo dan les coulisses du tournage. On peut apercevoir quelques images du film qui s’annonce comme une épopée de science-fiction énorme dans les confins de la galaxie.

Lorsqu’une paisible colonie des confins de la galaxie se retrouve menacée par les armées d’un tyran, elle place ses meilleurs espoirs de survie en Kora (Sofia Boutella), une jeune femme au passé mystérieux qui vit parmi ses villageois. Chargée de recruter des combattants entraînés, Kora rallie un petit groupe de guerriers issus de différents mondes : des marginaux, des insurgés, des paysans et des orphelins de guerre qui partagent tous la même soif de rédemption et de vengeance. Tandis que la menace d’un royaume entier pèse sur la plus improbable des lunes, une bataille pour le destin d’une galaxie s’engage et une nouvelle armée de héros se constitue.

Rebel Moon arrive le 22 décembre 2023

One Piece

L’un des manga/anime le plus célèbre au monde arrive bientôt avec une version live-action et cela fait grandement peur aux fans. L’annonce de cette série en prise de vue réelle est probablement l’une des plus controversée sachant à quel point One Piece est appréciée.

La série démarre le 31 aout 2023.

Berlin (Spin-off La Casa de Papel)

Le monde de La Casa de Papel sera de retour à travers le personnage de Berlin alias Andrés de Fonollosa. Criminel le plus expérimenté de la bande, Berlin a pris part dès sa conception au projet de son frère, Le Professeur, de braquer la Banque d’Espagne. C’est un homme d’une quarantaine d’années cynique et odieux pourtant très apprécié du public.

Sortie prévue en décembre 2023

Squid Game saison 2

Pas de trailer avec des images inédites pour le retour de la série coréenne la plus populaire de la plateforme, mais une annonce de casting : Lee Jung-jae, Wi Ha-jun, Gong Yoo et Lee Byung-Hun seront de retour et la série accueille Yim Si-wan (Unlocked), Kang Ha-neul (The Pirates: the Last Royal Treasure), Park Sung-hoon (The Glory) and Yang Dong-geun (Yaksha: Ruthless Operations).

Stranger Things saison 5

La saison 5 de la série populaire de Netflix accueillera une légende. Linda Hamilton connue pour son rôle de Sarah Connor dans Terminator, fera partie de la saison finale de Stranger Things. C’est son ami et collègue de Terminator, Arnold Schwarzenegger, lui-même qui a fait l’annonce.



Lupin Partie 3

Omar Sy sera de retour dans la troisième partie de la série Lupin sur Netflix dès le mois d’octobre. Un extrait dévoilé montre Assane en danger, tentant d’échapper à la police.

Sortie le 5 octobre 2023.

Heartstopper saison 2

La série qui a touché les cœurs de beaucoup de téléspectateurs l’année dernière revient avec une saison 2 en aout et Netflix a dévoilé la première scène ainsi que les titres des épisodes.

La saison 2 démarre le 3 aout 2023.

Agent Stone

Porté par Gal Gadot, ce thriller suit Rachel Stone, un agent de renseignement qui est la seule femme qui s’interpose entre sa puissante organisation mondiale de maintien de la paix et la perte de son atout le plus précieux et le plus dangereux.

Sortie le 11 août 2023.

Mercredi saison 2

Jenna Ortega et le casting discutent des théories de la saison 2, une saison qui devrait se concentrer plus sur l’horreur et moins sur la vie amoureuse de Mercredi. Pour le moment, la saison est en phase d’écriture (qui risque de durer à cause de la grève) et les acteurs ne connaissent pas vraiment ce qui va se passer.

Avatar Le Dernier Maitre de l’air

Projet à la fois attendu et redouté par les fans (comme One Piece), Avatar Le Dernier Maitre de l’air arrive en live action et un premier aperçu a été dévoilé. Le teaser ne révèle rien mais des photos ont été postées.

Avatar Le Dernier Maitre de l’air sera lancé en 2024 sur la plateforme.

The Witcher saison 3

Henry Cavill revient pour la dernière fois dans la peau de Geralt de Riva avant de passer le relai à Liam Hemsworth. Un extrait a été dévoilé alors que la série revient dans 10 jours.

La saison 3 de The Witcher arrive le 29 juin 2023.

Le Problème à 3 Corps

Nouvelle série par les créateurs de Game of Thrones, Le Problème à 3 Corps (3 Body Problem) est une série de science fiction basée sur la trilogie de livres de science-fiction de Liu Cixin.

Sur fond de révolution culturelle en Chine, un projet militaire secret envoie des signaux dans l’espace pour établir un contact avec des extraterrestres. Une civilisation extraterrestre sur le point d’être détruite capte le signal et projette d’envahir la Terre. Pendant ce temps, sur Terre, différents camps commencent à se former, prévoyant soit d’accueillir les êtres supérieurs et de les aider à prendre le contrôle d’un monde considéré comme corrompu, soit de lutter contre l’invasion.

La série sort en janvier 2024.

Toute la lumière que nous pouvons voir

Adaptation du roman du même nom de Anthony Doerr, publiée en 2014. La série raconte l’histoire du pouvoir extraordinaire de la connexion humaine. Au cours d’une décennie, cette série limitée entrelace les vies de Marie-Laure Leblanc, une jeune fille française aveugle réfugiée chez son oncle pendant la Seconde Guerre mondiale, et de Werner Pfennig, un brillant adolescent allemand spécialisé dans la réparation de radios. Grâce à un lien secret qu’ils partagent, ils retrouvent la foi en l’humanité et la possibilité d’espérer

Sortie le 2 novembre 2023.

La Chronique de Bridgerton saison 3

Pas de vidéo pour La Chronique de Bridgerton, mais des premières images qui confirme que la saison 3 sera centrée sur la romance de Colin Bridgerton et Penelope Featherington. Folle amoureuse de Colin depuis la première saison, la jeune femme va voir son rêve exaucé lorsque ce dernier va enfin poser les yeux sur elle et la voir autrement que comme une amie.

Elite saison 7

La série espagnole « caliente » reviendra pour une saison 7 le 20 octobre sur la plateforme.

You saison 5

Joe Goldberg sera de retour à New York pour la cinquième et dernière saison de You. Dans la vidéo, Penn Badgley tease que le passé de Joe risque de le rattraper.

Emily in Paris saison 4

Aucune nouvelle image mais un teaser de Lily Collins qui pose les questions que les fans doivent de poser depuis la fin de la saison précédente.

Crédit Netflix