The Batman : Robert Pattinson inspiré par les stars de Marvel

Robert Pattinson s’est inspiré des stars de Marvel pour se préparer à son rôle de Batman.

Robert Pattinson peut sembler être un choix discutable pour jouer Batman mais l’acteur prend son rôle au sérieux même si parfois il s’amuse à troller les gens en disant qu’il ne s’entraîne pas physiquement.

Au contraire, Robert Pattinson s’entraîne dur et il prend son inspiration des autres stars qui jouent des super-héros. Il s’est récemment confié au magazine Healthy For Men et parle de son approche pour le rôle.

« Dans chaque projet que j’entreprends, j’y entre en voulant apprendre et réaliser de nouvelles choses. C’est généralement dans l’incarnation d’un personnage et de quelqu’un qui a une personnalité différente de moi; mais prendre une transformation physique complète aussi est encore plus excitant, » dit l’acteur.

Il ajoute : « Tout acteur traverse des périodes où il hésite et se demande s’il peut être à la hauteur d’un personnage dans un script, ou les attentes qui vont avec … Vous regardez les vrais guerriers du genre super-héros – Hemsworth, The Rock, Downey Jr, Evans – et demandez-vous si vous vous mettez au mauvais endroit. Et pourtant, après avoir parlé à quelques-uns, je sais que tout le monde est nerveux quand l’occasion se présente. »

Pattinson a apparemment pris contact avec certains des acteurs de Marvel et s’est rendu compte qu’eux aussi étaient nerveux quand ils se sont engagés dans leurs rôles iconiques.

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est toujours prévu dans les salles de cinéma pour juin 2021.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros