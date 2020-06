Justice League : Darkseid révélé dans un extrait du Snyder Cut

Zack Snyder dévoile Darkseid dans un premier extrait de sa version de Justice League.

Zack Snyder a révélé les premières images de sa version de Justice League dans un extrait posté sur les réseaux sociaux puis sur la chaîne de HBO Max.

La séquence montre Diana Prince (Gal Gadot) regardant un artefact à la torche tandis qu’in peut entre la voix-off inquiétante de Lex Luthor (Jesse Eisenberg), puis on découvre le supervillain Darkseid – un personnage joué par Ray Porter (Argo) qui a été coupé du film original sorti en salles en 2017.

HBO Max et Warner Bros. Pictures ont annoncé récemment qu’ils présenteront en exclusivité le film de Snyder sur le service de streaming en 2021. Pendant plus de deux ans, les fans se sont ralliés et ont créé le #ReleaseTheSnyderCut depuis la sortie de la version théâtrale en 2017.

Six mois avant la sortie du film, Snyder a quitté la production après avoir subi une tragédie familiale personnelle. Warner Bros. a embauché Joss Whedon (The Avengers) pour une réécriture approfondie et des reshoots qui ont considérablement modifié le film. La bande originale de Junkie XL a aussi été changée contre une nouvelle de Danny Elfman.

Le Snyder Cut sortira en 2021 sur HBO Max.

Zack Snyder’s Justice League

Crédit ©Warner Bros