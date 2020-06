Dune : Reshoots prévus au mois d’août selon Oscar Isaac

Le film Dune reprend le chemin du tournage pour des reshoots au mois d’août.

Avec le monde qui commence doucement à se rouvrir, les productions de films et de série reprennent les chemins des studios. Alors que le tournage principal du film Dune s’est terminé avant le confinement, des retouches sont à prévoir et l’équipe partira à Budapest pour compléter certaines scènes.

C’est Oscar Isaac qui a révélé cette information dans une interview récente à Deadline : « Nous allons faire quelques tournages supplémentaires à la mi-août … ils disent à Budapest en Hongrie. J’ai vu quelques images montées et ça a l’air incroyable. [Le réalisateur] Denis [Villeneuve] est un vrai artiste et ce sera excitant de voir le résultat final. »

Il ajoute : « C’est un peu fou que nous retournions filmer quelques mois avant la sortie, mais cela s’est également produit avec Star Wars. »

Si les reshoots sont monnaie courante, il est vrai que repartir en tournage aussi prêt de la sortie est très rare. Ils ont tout de même encore quelques mois puisque le film est prévu pour le mois de décembre. On attend aussi un premier trailer qui, on l’espère, ne devrait pas tarder.

Pour rappel, Dune est basé sur le roman de Frank Herbert, publié en 1965. C’est aussi un film culte des années 80 réalisé à l’époque par David Lynch avec Kyle MacLachlan à l’affiche.

Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa et Zendaya seront à l’affiche du film.

Denis Villeneuve (Blade Runner) a co-écrit le scénario avec Eric Roth et Jon Spaihts. Le film est produit par Villeneuve, Mary Parent et Cale Boyter avec Brian Herbert, Byron Merritt, Thomas Tull, et Kim Herbert qui sont producteurs exécutifs.

Dune sortira le 23 décembre 2020.

