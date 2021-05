Prodigal Son saison 2 : Un final en cliffhanger et espoir de saison 3 (SPOILERS)

Découvrez comment se termine la série Prodigal Son et les créateurs ont toujours espoir pour une saison 3. Spoilers.

Prodigal Son, c’est terminé. Après deux saisons, la Fox a décidé d’annuler la série qui n’aura donc pas de saison 3. C’est un problème pour les fans puisque la saison 2 se termine sur un cliffhanger choquant : Malcolm Bright a poignardé son père Martin Whitly.

Au cours de l’épisode, Martin a emmené Malcolm dans le Vermont, où il était déterminé à prouver à son fils qu’il n’était plus le meurtrier qu’il était il y a 25 ans. Pour cela, il a recruté Malcolm pour essayer de retrouver un tueur insaisissable connu sous le nom de The Woodsman, que Martin soupçonnait d’avoir récemment enlevé une jeune femme nommée Jeannie Larkin. Peut-être qu’en trouvant Jeannie et en neutralisant The Woodsman, Martin pourrait convaincre son fils qu’il était vraiment un homme changé.

En fin de compte, ils ont démasqué le Woodsman, et ils ont sauvé Jeannie Larkin – mais Malcolm a quand même appelé la police contre son père, et un Martin trahi est rapidement revenu à ses anciennes habitudes. « J’étais un bon père », a déclaré Martin à Malcolm. « Mais toi ? Tu n’as jamais été un bon fils. » Alors que Martin s’approche de Malcolm avec un couteau à la main, le fils tourne l’arme sur son père à la dernière seconde et la plonge dans son estomac.

Lorsque les collègues du NYPD de Malcolm ont retrouvé les hommes dans les bois quelques instants plus tard, en voyant le Chirurgien à terre, Dani demande avec effroi : « Qu’as-tu fait ?! » Puis la série se termine ainsi. On ne sait pas si Malcolm a tué Martin ou s’il l’a simplement blessé.

L’histoire n’était pas censée s’arrêter là

Est-ce que les fans auront un jour leur réponse ? Ce qui est certain, c’est que les créateurs espèrent pouvoir continuer à raconter cette histoire qui n’est pas finie. Dans une interview à TVLine, Chris Fedak et Sam Sklaver ont offert quelques indices sur la direction qu’aurait eue la saison 3.

Si la saison se termine sur un cliffhanger, cette scène finale pourrait très bien fonctionner en series finale parce que c’est un peu comme si la boucle était bouclée avec Malcolm qui tue son père et qui prouve finalement qu’il lui ressemble bien plus qu’il ne le pensait. La noirceur de Malcolm finit par s’exprimer un peu comme ce fut le cas avec sa sœur Ainsley à la fin de la saison 1.

Mais les créateurs n’ont pas écrit ce final comme potentielle fin : « Nous l’approchions de cette manière : « Quelle est la façon la plus excitante de terminer la saison 2 ? » Nous pensons également, que ce n’est pas un final de série qui ne fonctionne pas parce que nous avons été annulés. Cela fonctionne toujours… Ce n’est pas comme Alf qui se fait capturer par le gouvernement avant que ce soit annulé. C’est toujours une bonne et passionnante histoire, » confie Fedak.

« Ce que COVID nous a appris, c’est que vous n’êtes jamais sûr de ce que demain va vous apporter. Quand nous avons appris que Fox avait commandé 13 épisodes, nous avions besoin que chacun se sente comme un final. Si nous ne pouvions produire que 11 épisodes, cela se terminerait par Martin dans la voiture de Vivian, et ce serait cool. Si ce ne pouvait être que 12, alors cela se terminerait avec Martin et Bright sur le bateau, et cela semblait être une très belle fin, » explique Sklaver.

« Nous avons continué à pousser la barre et à nous mettre dans ces situations de plus en plus folles. Le final donne vraiment l’impression que nous avons mérité tout ce qui se passe à ce moment-là, mais c’est assez fou de savoir qu’en 13 épisodes, nous avons pu raconter cette histoire. Nous l’avons trouvé très satisfaisante. »

Saison 3 possible ?

Mais Fedak et Sklaver avaient des plans pour la suite : « Nous avons toute une histoire de la saison 3 verrouillée et chargée, et nous ne voulons pas arrêter de raconter cette histoire. Mais nous nous sentons bien de la façon dont cela s’est terminé sur Fox. »

Avec l’espoir de revenir ailleurs, Sklaver confie : « Nous avons un pitch de saison 3 vraiment amusant. Nous ne voulons pas en donner trop, car nous espérons toujours pouvoir raconter cette histoire. Mais Bright qui poignarde Martin à la fin n’allait pas faciliter la vie de qui que ce soit, et je pense que notre série s’épanouit lorsque tous nos personnages font face à l’adversité. »

Il ajoute : « Bright et Dani viennent de s’embrasser, mais ils ne pourront pas surmonter ça. Gil et Jessica sont bien. Il y a tellement d’endroits où nous pourrions sauter à partir de la fin de cette saison, et c’est ce qui est si excitant pour nous. »

Et Fedak promet que Michael Sheen aurait toujours été présent d’une manière ou d’une autre : « Sur le plan technique, notre plan était d’inclure Michael Sheen dans la saison 3, ce qui vous donne un petit aperçu de notre destination. Il allait évidemment encore faire partie de la série. »

Sachez que des discussions ont lieu actuellement pour que la série continue ailleurs mais pour le moment, rien n’est signé. Il fait donc prendre cet épisode comme a la fin de la série, à moins d’un miracle à la Lucifer.

Source : TVLine / Crédit ©Fox