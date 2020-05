La Revanche d’une Blonde 3 : Mindy Kaling co-scénariste du film

Mindy Kaling et Dan Goor seront les scénaristes du film La Revanche d’une Blonde 3 avec Reese Witherspoon.

Le film La Revanche d’une Blonde 3 se met enfin en place. Cela fait plusieurs années que Reese Witherspoon tente de monter un troisième volet de sa franchise La Revanche d’une Blonde.

Selon Deadline, le film vient de trouver ses scénaristes. Mindy Kaling (The Mindy Project, Mes Premières Fois) et Dan Goor (Brooklyn Nine-Nine) vont faire équipe pour écrire le film. Kaling et Goor remplacent les scénaristes originales Karen McCullah et Kirsten “Kiwi” Smith qui avaient écrit un premier jet.

La Revanche d’une Blonde 3 est la seconde collaboration de Mindy Kaling et Dan Goor puisqu’ils sont aussi partenaires pour un autre film avec Priyanka Chopra, actuellement en développement chez Universal.

Ce troisième verra Reese Witherspoon reprendre son rôle d’Elle Woods. Elle sera également productrice exécutive à travers sa maison de production Hello Sunshine. Pour le moment, on ne sait pas si Luke Wilson et Jennifer Coolidge reprendront leurs rôles.

Dans le premier film sorti en 2001, on suivait l’histoire d’Elle Woods une fille en apparence superficielle et idiote mais qui cache une grande intelligence. Après une rupture, elle décide de prouver de quoi elle est capable et s’inscrit à la fac de droit, à la prestigieuse université Harvard. Dans le deuxième film (La Blonde Contre-Attaque) sorti en 2003, elle partait à Washington pour se battre contre la maltraitance des animaux.

Pour le moment, on ne sait pas qui réalisera La Revanche d’une Blonde 3.

