Justice League : Une annonce imminente sur la sortie de la version de Zack Snyder ?

La sortie de la version Justice League de Zack Snyder semble être de plus en plus une réalité. Les rumeurs persistent et une annonce devrait se faire incessamment.

Il semble que la campagne #ReleaseTheSnyderCut ait porté ses fruits. Ce n’est pas officiel, loin de là, mais le buzz est de plus en plus fort et certaines sources insistent pour dire que le film va sortir.

Depuis quelques jours, il se murmure que le film a été projeté à des dirigeants de DC et Warner Bros et que des discussions ont été entamées pour sortir la version Justice League réalisée par Zack Snyder.

Alors que la rumeur persiste et que tout le monde parle de cette version, Zack Snyder a annoncé qu’il tiendra un Q&A sur Man of Steel durant un visionnage virtuel ce mercredi 20 mai. Les gens ont immédiatement pensé qu’il annoncera une nouvelle sur Justice League, parce que clairement, c’est tout ce que les fans veulent savoir avec toutes ces rumeurs qui flottent sur la toile.

Many of us are struggling during this difficult time. Felt it could be cathartic to come together now for a Man of Steel Watch Party and celebrate the ultimate symbol of hope. Submit some questions, I’ll answer a few after. #manofsteel #superman https://t.co/PdvGayTe7b pic.twitter.com/GMvIWyD4y4

— Zack Snyder (@ZackSnyder) May 18, 2020