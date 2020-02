The Suicide Squad 2 : James Gunn adore son scénario et Harley Quinn aura un rôle important

Harley Quinn aura un rôle important dans The Suicide Squad 2 et James Gunn confie que c’est son scénario préféré.

James Gunn n’a jamais été plus fier d’un scénario que celui de The Suicide Squad. Gunn adore discuter avec les fans et durant un Q&A sur les réseaux sociaux, le réalisateur a confié à quel point il aimait ce qu’il a écrit pour le film.

Quand on lui demande quel est son scénario favori qu’il a lui-même écrit, au départ il a du mal à choisir mais distingue quand même Suicide Squad : « Mes scénarios préférés ? J’aime tous les films que j’ai réalisés de la même façon mais celui que j’aime le plus, c’est celui de The Suicide Squad. J’adore aussi les scripts de Dawn of the Dead, Super et The Specials. »

Dans le même Q&A, Gunn a aussi confié que Harley Quinn est « une partie importante du film. » Apparemment, son rôle est majeur ce qui devrait rassurer les fans du personnage. Même si elle a eu son film, elle reste importante dans Suicide Squad.

Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag) Viola Davis (Amanda Waller) et Margot Robbie (Harley Quinn) seront de retour pour ce nouveau film qui ne sera pas une suite du film sorti en 2016 mais plus un semi-reboot.

Taika Waititi, Pete Davidson et Flula Borg, Nathan Fillion, Mayling Ng, Idris Elba, John Cena, Alice Braga, Peter Capaldi, Michael Rooker et Sean Gunn seront aussi à l’affiche du film.

Réalisé par James Gunn, The Suicide Squad 2 sort le 6 août 2021.

Source : MovieWeb / Crédit ©Warner Bros