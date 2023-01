Michael Jackson : Antoine Fuqua à la réalisation du biopic

Antoine Fuqua réalisera le biopic consacré à Michael Jackson, par le producteur de Bohemian Rhapsody.

C’est officiel, c’est Antoine Fuqua qui portera l’histoire du King of Pop sur grand écran. Le réalisateur de Tranining Day a signé pour diriger le film sur la vie tumultueuse d’un des plus grands artistes au monde.

Intitulé Michael, le film devrait commencer le tournage en 2023, mais on ne sait pas encore qui incarnera Jackson. Le producteur de Bohemian Rhapsody, Graham King, produit le projet, avec un scénario de John Logan (Gladiator, The Aviator).

« Les premiers films de ma carrière étaient des vidéoclips, et j’ai toujours le sentiment que combiner film et musique fait partie intégrante de qui je suis », a déclaré Fuqua, qui a réalisé des clips pour Prince, Lil Wayne et Stevie Wonder.

« Pour moi, il n’y a pas d’artiste avec la puissance, le charisme et le pur génie musical de Michael Jackson. J’ai été influencé pour faire des vidéoclips en regardant son travail – le premier artiste noir à jouer en forte rotation sur MTV. Sa musique et ces images font partie de ma vision du monde et la possibilité de raconter son histoire à l’écran aux côtés de sa musique était irrésistible. »

Michael Jackson est devenu célèbre alors qu’il n’était qu’un enfant aux côtés de ses frères au sein des Jackson 5, avant de conquérir la culture pop et de devenir le chanteur pop le plus emblématique de tous les temps. Mais Jackson était également une figure polarisante, confrontée à de multiples controverses et à plusieurs allégations d’abus sexuels sur des enfants, mais en 2005, il a été jugé et acquitté.

Ces controverses ont pris une nouvelle importance avec le documentaire HBO 2019 Leaving Neverland, dans lequel Wade Robson et James Safechuck ont allégué que Jackson les avait agressés sexuellement pendant des années quand ils étaient enfants. La succession du chanteur a dénoncé le documentaire et qualifié ces allégations d’ « absolument fausses ».

Il reste à voir comment Michael pourrait aborder les nombreuses luttes et controverses du musicien, mais dans un communiqué de presse, Lionsgate a déclaré que le film « explorera tous les aspects de la vie de Michael ». King produit le film en collaboration avec les co-exécuteurs de la succession de Michael Jackson, John Branca et John McClain, et selon Lionsgate, le film « donnera au public le portrait inédit et approfondi de l’homme compliqué qui est devenu le roi de la pop. »

Jackson est décédé en 2009 à l’âge de 50 ans.

