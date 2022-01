Superman & Lois saison 2 : Réunion familiale mouvementée (spoilers et promo)

C’est une réunion familiale mouvementée pour Kal-El dans l’épisode 2 de la saison 2 de Superman & Lois. Spoilers.

Alors qu’on pensait qu’on ne le reverrait plus, Tal-Rho, le frère de Kal-El, est revenu dans le deuxième épisode de la saison 2 de Superman & Lois. Toujours en proie à des visions de destruction, Kal-El a demandé des réponses à son frère emprisonné, qui à son tour lui a suggéré de consulter l’hologramme de leur mère Lara Lor-Van (Mariana Klaveno).

Lara était ravie de voir ses fils ensemble, mais alors qu’elle insistait sur le fait que c’était Zeta-Rho qui les séparait, Tal-Rho a doublé son sentiment de rejet. Il a également tenté de se libérer, tuant presque Jordan dans le processus, mais Lara a réussi à le convaincre de libérer son neveu. Cela lui prouve que son fils brisé a encore du bon au fond de lui.

Lara a également expliqué à Clark que ses visions lui étaient envoyées par kinesthésie interdimensionnelle, déclenchée par un événement cosmologique invasif. Pour faire plus simple, cela signifie que tout ce qui lui arrive est causé par une force extérieure. Et avec l’aide de Lois et John, il en a déduit que la force en question est la même chose puissante qui se cache sous les mines. (Doomsday ???)

Ailleurs dans l’épisode, Lois confie à Chrissy avoir sauvé Lucy d’une tentative de suicide alors que sa sœur était apparemment impliquée dans une secte ; Daniel a abandonné la course à la mairie, incitant Lana à envisager de se présenter à sa place; et Sarah a admis à Jordan qu’elle avait embrassé une fille nommée Aubrey alors qu’elle était en camp d’été. Il semble que la série se dirige peut-être vers une histoire entre Sarah et Natalie qui commencent à devenir amies.

La semaine prochaine, Lois contacte le général Lane alors que les visions de Clark s’aggravent lors de discussions animées avec Jonathan et Jordan. Pendant ce temps, Lana partage ses frustrations avec Kyle. Enfin, Natalie apprend que son père n’a pas tenu une promesse qu’il lui avait faite.

Superman & Lois, c’est tous les mardis sur la CW. Notez que la saison 2 est dès aujourd’hui disponible en US+24 sur Salto.

Superman & Lois saison 2 – Promo 2×03