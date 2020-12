The Walking Dead : Tournage du film sur Rick Grimes pour le printemps 2021 ?

Le film Walking Dead centré sur Rick Grimes pourrait enfin démarrer sa production au printemps prochain selon Andrew Lincoln.

Cela fait des mois que les fans de The Walking Dead espèrent avoir des informations concrètes sur le film centré sur Rick Grimes. Pour le moment, le film n’a pas encore démarrer son tournage à cause de la pandémie de COVID-19 qui a retardé la production.

Le producteur exécutif du projet, David Alpert, a offert une mise à jour l’été dernier, déclarant : « Nous avançons bien. Nous sommes juste dans cet espace particulier où nous devons [attendre]. Nous ne pouvons pas tourner maintenant, c’est donc ce qui nous retient vraiment. »

Et quelque temps après, Scott Gimple, le directeur du contenu de l’univers de Walking Dead, avait ensuite laissé entendre que Michonne pourrait rejoindre Rick dans le film mais il restait assez cryptique.

Dans une interview récente à ABC News, Andrew Lincoln a confiait qu’il espérait « un tournage pour le printemps prochain » Il a espoir que les choses reviennent à la normale : « On a l’impression qu’il y a un certain sentiment de positivité et que la cavalerie arrive avec les vaccins. Et il y a une vraie sorte de sentiment de renouveau, espérons-le. »

Gimple a récemment déclaré que le film de Rick Grimes « allait être incroyable. Malgré toute la pression que nous avons sur nous pour avoir pris autant de temps, cela fait simplement que nous devons faire [un film] incroyable. Alors nous le ferons. »

En attendant, le film sur Rick, The Walking Dead revient le 28 février pour les épisodes bonus de la saison 10.

Source : AB News / Crédit ©AMC