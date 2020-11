The Walking Dead : Réunion de Rick et Michonne dans les films ?

Scott Gimple tease une réunion possible entre Rick et Michonne dans les films The Walking Dead.

Les fans de The Walking Dead n’ont peut-être pas encore vu la fin de Michonne et Rick dans cet univers. Comme les fans le savent, des films avec Rick (Andrew Lincoln) son en préparation. Même si ses amis et sa famille le pensent mort, le personnage est toujours en vie. Il a été emmené en hélicoptère par la CRM (Civic Republic Military) et les fans le reverront bientôt.

Danai Gurira (Michonne), a quitté la série il y a peu mais il est aussi bien possible qu’elle revienne pour retrouver Rick. Dans une récente interview à ComicBook.com, Scott M. Gimple, le patron de la franchise, laisse entendre qu’il a une chance que les fans les revoient ensemble.

« Nous travaillons toujours sue le film, c’est en route, dit-il. Et quand in lui demande si le public a déjà vu l fin de « Richonne », il déclare : « Je veux dire, je ne pense vraiment pas. J’ai juste dit que nous travaillions sur les films, vous avez posé cette question, nous en resterons là. »

Il reste évidemment très vague sur le sujet mais clairement, ce n’est pas la fin pour eux. Gimple tease que les téléspectateurs « devraient faire attention à la façon dont Michonne a quitté la série », faisant référence à la caravane de migrants sur laquelle elle tombe à la fin de son dernier épisode.

Après avoir découvert des preuves que Rick a survécu au pont, Michonne aide des étrangers, Aiden (Breeda Wool) et Bailey (Andrew Bachelor), alors qu’elle se dirige vers le nord à la recherche de réponses pour le ramener à la maison.

« Avec les films, nous avons clairement des plans. Mais même au-delà des plans actuels, j’ai des ambitions », a déclaré Gimple au Hollywood Reporter plus tôt cette année avant que la pandémie COVID-19 ne bouleverse le monde et l’industrie du divertissement. « Je l’aime elle et Rick ensemble, mais j’adore la voir comme le chef de file à elle seule. Il se trouve qu’il y a beaucoup de terrain à couvrir. Mais vous avez raison : ce sont des ambitions. En ce moment, les plans concernent le long métrage. »

Pour le moment, on ne sait pas quand le tournage du premier film commencera. Les plans originaux ont changé à cause de COVID-19, mais Gimple maintient qu’AMC et Pictures sont toujours sur la bonne voie pour porter la trilogie prévue à l’écran.

Source : ComicBook et THR / Crédit ©AMC