Creature Commandos : James Gunn nie l’apparition d’un personnage culte dans la série

James Gunn révèle quel personnage culte de DC n’apparaîtra pas dans la série Creature Commandos, mais en tease plein d’autres.

Depuis qu’il a pris ses fonctions de « Big Boss » chez DC, James Gunn informe régulièrement les fans et dément certaines rumeurs sur les réseaux sociaux concernant les films et les séries en préparation pour le studio.

Gunn a répondu à une rumeur à propos de Creature Commandos sur Threads, une rumeur selon laquelle un jeune Lex Luthor apparaîtrait dans la prochaine série animée. Malheureusement pour les fans, Gunn a dû démentir cette rumeur particulière, révélant que Lex Luthor n’apparaîtrait pas dans la série à venir.

Gunn a répondu à un compte de fan l’interrogeant sur la rumeur en disant : « Ce n’est pas vrai. Beaucoup d’apparitions amusantes dans Creature Commandos mais pas de Lex, jeune ou autre. Et CC se déroule juste quelques mois avant Superman. »

Nicholas Hoult incarnera le personnage dans le prochain film Superman qui sortira en 2025.

Alors que Gunn a démenti la rumeur, il a confirmé que Creature Commandos inclura de nombreux autres personnages, créant ainsi une certaine hype pour la série à venir. Beaucoup de fans vont certainement passer au peigne fin le message de Gunn concernant Creature Commandos pour découvrir d’autres indices sur qui pourrait bien apparaître.

La série de sept épisodes se concentre sur la création d’une équipe d’opérations secrètes composée de prisonniers (un précurseur de la Suicide Squad dans la mythologie de DC) et fait partie des 10 premiers projets de films et de séries révélés en janvier 2023 par les nouveaux coprésidents de DC Studios, James Gunn et Peter Safran.

Ces projets sont interconnectés dans le DCU dans la phase du chapitre 1 « Dieux et Monstres ».

Viola Davis, Frank Grillo, David Harbour, Maria Bakalova, Indira Varma, Zoe Chao, Alan Tudyk, Sean Gunn et Steve Agee prêtent leurs voix aux personnages de la série.

Les fans devront attendre jusqu’à la première de Creature Commandos sur Max le 5 décembre 2024 pour voir exactement ce que Gunn et compagnie ont en réserve.

