American Horror Story NYC : Big Daddy démasqué et qui est mort dans le final ? (spoilers)

Big Daddy est démasqué (en quelque sort) et découvrez qui est mort et qui a survécu dans le final dévastateur de American Horror Story NYC. Spoilers.

FX a fait la promo d’American Horror Story : NYC comme étant « une saison pas comme les autres », et c’était certainement le cas, jusqu’à ces derniers épisodes. La chaine disait également juste quand elle a qualifié cette saison d’ «année la plus meurtrière», même si elle s’est techniquement déroulée sur plusieurs années. Cette saison était vraiment différente et avait un message fort à partager, même si par moment c’était un peu confus.

Le final en deux parties a fait un saut dans le temps pour révéler les sorts des différents personnages qui étaient encore en vie à la fin de la semaine dernière. Ce fut un épisode de télévision absolument déchirant, qui a offert un regard sur les ravages de l’épidémie de sida, tout en soulignant l’importance de l’éducation, de l’activisme et de l’espoir.

À la manière d’American Horror Story, ces derniers épisodes ont présenté la mort de certains des personnages les plus importants de cette saison. Et bien que nous n’ayons peut-être jamais de réponse définitive quant à Big Daddy, il a en quelque sorte était démasqué (littéralement) par Sam. Big Daddy n’est pas une personne en particulier, c’est plus la manifestation de cette maladie meurtrière.

Qui est mort ?

Sam

Le final débute sur les funérailles de Theo, mais durant l’enterrement, Sam s’effondre. Il s’est ensuite réveillé dans sa propre version triste d’Un Chant de Noël, où Theo a servi de spectre stoïque chargé de lui donner un aperçu de son propre avenir tragique. C’est ensuite Henry qui a emmené Sam dans un voyage à travers son passé violent, lui faisant revivre les indignités qu’il a subies aux mains d’hommes comme son père et son premier patron – des hommes qui le méprisaient pour être gay, malgré le fait que Sam se sentait comme celui qui « doit être craint ». Il s’est ensuite retrouvé à fuir Big Daddy sur une plage de Fire Island, où il a finalement accepté d’arrêter de courir et de s’abandonner à l’obscurité. Il « démasque » Big Daddy et trouve derrière un adonis blond qui lui donne le baiser de la mort.

Patrick

Nous avons ensuite retrouvé Patrick en 1987, dont l’état avait évolué vers une cécité permanente, parmi d’autres maux indicibles. Il a également vécu une expérience onirique à l’hôpital, avec son ex-femme Barbara le guidant à travers certains de ses moments les plus formateurs, pour le meilleur ou pour le pire. Surtout pire. Comme la fois où lui et un autre flic ont été surpris en train de s’embrasser et Patrick l’a violemment rejeté quand il s’est fait surprendre. Ou lorsque le père de Patrick l’a accusé d’avoir les « poignets mous » lors d’une partie de chasse particulièrement traumatisante. « La honte, les mensonges, la violence – c’est un cercle, Patrick », lui a dit Barbara, avant de faire une comparaison effrayante entre Patrick et la créature que Whitely a créée, tombant constamment en morceaux et se reconstituant. Avec Gino à ses côtés, Patrick a rendu son dernier souffle, entrant dans l’au-delà au son doux de Kathy chantant « Calling You » de Jevetta Steele.

Hannah

Le final confirme également la mort d’Hannah quand Adam arrive à son appartement. Il voit son corps sans vie être emmenée sur un brancard par le coroner. La police lui a dit qu’elle était décédée de « causes naturelles », bien qu’un rapport d’autopsie vienne raconter une histoire plus compliquée. Adam écoute les cassettes d’Hannah à propos de la maladie et commence à comprendre sa gravité. Il se lance alors dans une lutte pour que les gens de sa communauté fassent attention à eux et se protègent parce que les autorités n’en n’ont rien à faire.

Gino

Gino est parmi ceux qui ont réussi à vivre suffisamment longtemps pour pouvoir bénéficier de la trithérapie. L’AZT lui a ainsi permi de gérer ses symptômes pendant quelques années. Malgré la présence constante de Big Daddy, Gino est resté inébranlable dans ses efforts. Il s’est battu. Il a protesté. Il a passé le mot. Les années passent — 1989, 1990, 1991 — et il demeure un défenseur actif de sa communauté. Malheureusement, le jour est venu où Gino ne pouvait plus se battre. La maladie (Big Daddy) a pris le dessus sur lui, il est mort. Joe Mantello a donné l’une des performances les plus phénoménales de la saison.

Qui sont les survivants ?

Kathy, le personnage de Patti LuPone a joué son dernier spectacle dans le final, expliquant à Adam qu’elle « ne se sent plus en sécurité », ne sachant pas pourquoi ses clients continuent de mourir. « Tu es bien trop jeune pour penser à comment ne pas mourir », lui dit-elle. « N’oublie pas de vivre, » lui dit-elle.

Tout en pleurant la perte soudaine d’Hannah, Adam s’est également penché sur ses recherches, qui ont conclu que [1] cette maladie est sexuellement transmise et [2] elle pensait l’avoir contractée d’Adam via son insémination. Il a fixé un rendez-vous pour confirmer ses soupçons, exhortant son médecin à passer le mot dans toute la communauté médicale. Il a également pris sur lui de distribuer des dépliants encourageant l’utilisation du préservatif. Il a même vécu pour prononcer un discours en larmes lors des funérailles de Gino, qui a servi de dernier coup de feu de la saison.

Quant à Fran et ses amies, le final ne les montre pas. On suppose qu’elles ont survécu malgré le fait qu’elles aient vu Big Daddy à Fire Island. C’était probablement le signe que certaines d’entre elles étaient touchées par la maladie, mais elles ont peut-être survécu au-delà de 1991. Ces personnages féminins n’ont pas eu beaucoup de place cette saison ce qui est dommage quand on sait à quel point les lesbiennes se sont battues aux côtés des hommes homosexuels durant cette période.

Sida, tueur en série

La nature symbolique du tueur est totalement différente des saisons précédentes. Le tueur de AHS: NYC est un risque vraiment réel et déchirant qui puise dans une préoccupation particulière contrairement à des esprits vengeurs, des psychopathes sadiques, des entités surnaturelles ou des symboles spirituels. Le tueur de la saison 11 est une maladie plutôt qu’une personne (même s’il y avait aussi Whitely qui était une vraie personne), ce qui est une préoccupation bien plus connue et tangible pour des personnes ordinaires. Le fait que AHS: NYC traite de l’épidémie de sida met en lumière la véritable histoire d’horreur qui a terrorisé les homosexuels de New York dans les années 80.

Il existe des sujets intéressants sur la mortalité et la proximité de la mort pour les personnes homosexuelles durant une période dévastatrice. Mais il se passe tellement de choses dans la saison – thématiquement, en termes d’intrigue, de nombre de personnages que cela finit par donner une sensation de fouilli.

Au final, si l’idée de base était vraiment captivante, on se retrouve avec une saison qui porte parfois à confusion mais qui fait tout de même réfléchir sur un fléau absolument dévastateur. Sur le même sujet, la série anglaise It’s A Sin (qui n’est pas une série d’horreur à proprement parler) fait un bien meilleur travail dans son storytelling et sa façon de montrer l’horreur vécu par les personnes touchées par la maladie. Et Pose, une autre série produite par Ryan Murphy, a aussi abordé le sujet avec une grande émotion mais du côté de la population Noire-américaine gay et les femmes transgenres qui sont encore plus oubliées.

Ce que la série ne dit pas, c’est que si le VIH n’est plus une condamnation à mort, il est toujours très présent, il n’y a pas de remède. On a tendance à l’oublier parce que les personnes infectées vivent aujourd’hui très bien avec quand elles sont dépistées et qu’elles se soignent. Il a aussi une chose qui est très peu dite c’est que quand un patient est sous traitement, le virus est indétectable ce qui signifie qu’il est intransmissible. Mais il faut tout de même être prudent, se protéger, se dépister le tout sans stigmatiser les personnes séropositives.

L’intégrale de American Horror Story NYC est disponible sur MyCanal.

Crédit ©FX