American Horror Story NYC : Les révélations des épisodes 5 et 6 (Spoilers et promo)

Retour sur les révélations des épisodes 5 et 6 de American Horror Story NYC et promo des épisodes 7 et 8. Spoilers.

La saison 11 de American Horror Story continue cette semaine avec deux épisodes de plus qui ont fait quelques révélations. Tout d’abord, l’épisode confirme que Hannah et Adam attendent bien un enfant ensemble et chez le médecin, elle apprend qu’elle elle a un faible nombre de globules rouges, comme les échantillons qu’elle a prélevés sur les victimes de l’incendie du club.

L’épisode révèle aussi qu’en parallèle de sa carrière de chanteuse dans un sauna gay, Kathy est aussi médium à ses heures perdues et engage Fran. Hannah et Adam vont passer pour une lecture de tarot qui va leur prédire un mort et Gino va avoir une lecture effrayante de carte par Kathy.

Ailleurs, Barbara s’évanouit après avoir finalisé à contrecœur son divorce avec Patrick, mais ce n’est rien comparé à ce qui se passera ensuite. Après que Big Daddy ait attaqué Patrick dans l’appartement de son ex-femme, le meurtrier masqué revient pendant que Barb est sous la douche, et l’attaque. R.I.P. Barb.

Souvenez-vous la semaine dernière Whitely s’est attaqué à deux victimes dans l’ascenseur. Les deux hommes ne sont pas encore morts et on les trouve en train d’être torturé. Whitely explique qu’il va faire ses débuts avec sa créature à la Frankenstein lors de la Pride de New York. Il lui reste quelques organes a récupérer (un cœur et des organes génitaux)… et devinez où Whitely prévoit de les obtenir ? Bingo.

Le secret de Patrick révélé

Au début de l’épisode 6, un cadavre soupçonné d’être l’une des victimes de Big Daddy est retrouvé sur Fire Island et parce que Patrick est « le seul flic assez gay pour s’en soucier », il reçoit l’appel. Curieusement, son prochain appel est à Sam, qui vient le chercher dans son cabriolet pour une escapade sur l’île. Et là, surprise, ils se souviennent du corps qu’ils ont apparemment enterré dans une dune de sable peu profonde, ce qui implique qu’ils partagent un passé !

On apprend finalement que Patrick a rencontré Sam en 1979, lors de son premier voyage à Fire Island. Il a également rencontré un homme du nom de Billy lors de l’une des légendaires soirées de Sam, où les choses sont devenues incontrôlables. Billy est mort lors d’un ménage à trois alimenté de cocaïne qui a mal tourné et Sam et Patrick l’ont enterré dans les dunes. Henry, maintenant confirmé comme étant un « fixeur pour la mafia », les a aidés avec son associé (WHITELY!), qu’il a présenté comme « un as du découpage des corps ».

De retour dans le présent de l’histoire, Henry et Gino s’associent pour attirer Whitely et mettre fin à sa tuerie. Henry rencontre son associé à leur endroit préféré, où Whitely lui offre – devinez quoi ? – un Mai Tai. Henry refuse sagement la boisson, puis suit Whitely dans les toilettes avec une arme à feu. Mais le boucher n’est pas dupe, il saute sur Henry, l’assomme et l’emporte dans l’obscurité, avec Gino à sa poursuite.

La semaine prochaine, la recherche de Patrick atteint une conclusion épique tandis que le groupe change le focus, mais un plan différent est en réserve pour Hannah.

American Horror Story NYC est disponible le jeudi sur MyCanal.

American Horror Story NYC – Promo 11×07 et 11×08