American Horror Story NYC : Deux avant-derniers épisodes mortels et promo du double final (Spoilers)

American Horror Story NYC continue de faire des victimes en quatrième semaine et promo pour un final qui s’annonce émouvant. Spoilers.

Cette semaine, American Horror Story NYC a continué de clamer des victimes mais au moins, un tueur a été arrêté. Alors qu’Henry gisait impuissant sur la table d’opération du Mai Tai Killer, Gino et Patrick (sans le renfort qu’il avait demandé) s’engagent bêtement dans l’antre du tueur, où ils sont horrifiés de découvrir sa créature à la Frankenstein. C’est alors que Whitely les assomme et s’apprête à les disséquer.

Whitely met Gino dans la même salle que Henry alors qu’il est sur le point de tuer Patrick pour lui prendre le cœur afin de complété sa créature sensée être leur sauveur. Heureusement, Whitely ne réalisera jamais son rêve tordu, car Patrick le tue quelques instants après sa libération. Peu de temps avant, Henry a courageusement scié sa propre main pour échapper à la captivité et a libéré Gino qui est ensuite aller sauver son homme.

Un article en première page du New York Native salue Patrick comme un « flic gay héros », même si ses collègues ne sont pas exactement ravis par les critiques franches de Patrick sur la gestion des crimes homosexuels par son département. Mais tout le monde n’est pas encore prêt à célébrer cette victoire contre le tueur Mai Tai.

Pour Adam, tout n’est pas terminer, il insiste sur le fait qu’il doit y avoir un autre tueur dans la nature. Gino se moque de la théorie d’Adam sur « gay en cuir qui traque des personnes atteintes de troubles sanguins », puis invite Adam à se joindre à lui et Patrick pour un week-end sur Fire Island.

De son côté, Hannah qui se sent mal et qui devait se joindre aux garçons, appelle sa mère pour aller lui rendre de visite, mais la vue de Big Daddy devant la fenêtre de son appartement fait penser qu’il y a eu un changement de plans. Si on ne voit pas ce qui lui arrive, il est fortement suggérer qu’elle n’a pas survécu. Est-elle vraiment morte ?

Dans le second épisode de la semaine, tout le monde se rend à Fire Island mais tous ne s’en sortiront pas vivant. Big Daddy est sur l’ile et commence son règne de terreur. Après avoir donné une bonne frayeur à Fran et ses amies, l’homme vêtu de cuir s’incruste dans la maison de location des garçons, donnant à Patrick une autre chance de jouer au héros en lui tirant une balle dans la nuque. Mais évidemment, son corps disparait inexplicablement avant qu’ils n’aient eu la chance de le démasquer !

Big Daddy apparaît ensuite dans les bois, où Sam a drogué Theo et l’a attaché à un arbre en tant qu’offrande pour Henry de faire ce qu’il veut. La vue de Big Daddy fait fuir Henry qui laisse Theo derrière lui. Mais ce n’est pas Big Daddy qui tue Theo. Durant tout l’épisode, Theo se sentait très mal et il succombe clairement à la maladie, emporté par les fantômes des hommes qu’ils a précédemment photographiés. Les téléspectateurs savent très bien qu’il s’agit du SIDA, mais les personnages ne savent toujours pas qu’elle est cette maladie mystérieuse dont beaucoup d’entre eux sont atteint sans savoir.

La semaine prochaine, ce sera déjà le final de la saison et il s’annonce assez poignant. Comme le montre la promo, Sam va s’effondrer durant un enterrement et des fantômes du passé referont surface. Ce final en deux partir sera en forme de rétrospective et verra « deux vieux amis à travers des voyages uniques de rétrospection. »

Ce final sera rempli de chagrin pour Gino et « la découverte d’une tragédie deviendra une révélation pour Adam. »

American Horror Story NYC, c’est le jeudi sur MyCanal.

American Horror Story NYC – Promo finale – 11×09 et 11×10