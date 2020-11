Justice League : Nouvelle bande-annonce avec des images inédites

Nouvelle bande-annonce de Justice League qui offre des images inédites. Zack Snyder a aussi partagé version noir et blanc et une image de Steppenwolf.

Comme promis cette semaine par le réalisateur lui-même, une nouvelle bande-annonce pour le Snyder Cut a été dévoilée. Et comme l’a confié le réalisateur, elle contient de nouvelles images. Et parce que Snyder aime bien être « extra », il a aussi posté une version en noir et blanc.

Notez tout de même que dans le ton, le trailer reste tour de même assez similaire que celui dévoilé durant le DC Fandome. Il est toujours sous fond de « Hallelujah » de Leonard Cohen et contient plus de plans de Cyborg, Hippolyta (Connie Nielsen) ou encore plus d’Aquaman.

Sur le réseau social Vero, Snyder a aussi partagé une image de Steppenwolf.

Dans cette nouvelle version de Justice League, Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) et Cyborg (Ray Fisher) sont de nouveau réunis et cette fois, ils seront face au sinistre Darkseid.

Amy Adams, Jeremy Irons et Diane Lane seront également de retour. De plus, Jared Leto a repris son rôle de Joker.

Justice League, version Zack Snyder, c’est prévu pour l’année prochaine sur HBO Max.

Zack Snyder’s Justice League – Trailer #2