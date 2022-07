Miss Marvel : Kamala a-t-elle survécu au snap de Thanos ?

Les réalisateurs de Miss Marvel réponde à la question du snap possible de Kamala

Marvel semble s’éloigner de plus en plus du Blip et des évènements avec Thanos. Bien qu’on y fasse ouvertement référence dans Doctor Strange Multiverse of Madness, Wandavision, Falcon and The Winter Soldier, Loki, et Hawkeye, les dernières sorties Marvel sur petit et grand écran font de moins en moins référence aux évènements de Avengers Endgame.

Que ce soit dans Moon Knight qui n’y fait pas référence ouvertement, sauf si ce n’est dans un clin d’œil d’affichage publicitaire, ou dans Thor Love and Thunder, qui est une intrigue inédite et séculaire dans le MCU, puisqu’elle ne se rattache à aucun des projets de la firme. Même la dernière série Marvel sur Disney+, Miss Marvel, n’a pas non plus fait référence au blip ni au snap de Thanos.

Pourtant certains se demandent si Miss Marvel et sa famille ont survécu au snap de Thanos. Une question qui a aujourd’hui sa réponse grâce aux réalisateurs belges de la série, Bilall Fallah et Adil El Arbi à l’occasion d’une interview avec le site TheDirect.

Ces derniers ont expliqué qu’aucun membre de la famille Khan, et surtout pas Kamala, n’ont disparu dans le blip, bien qu’ils s’étaient eux même posé la question jusqu’à en discuter avec le big Boss de Marvel, Kevin Feige, qui, de but en blanc leur aurait dit de ne pas se soucier de cela et de se focaliser sur l’histoire de Miss Marvel avant tout.

Ces derniers ont déclaré qu’ils imaginent que chez les Khan, « vu la dynamique familiale, aucun d’entre eux n’a été snapé. A chaque fois qu’on essayait de poser la question à Kevin, concernant le blip ou le snap, si on devait y faire référence ou non, il nous disait de ne pas y penser. De se focaliser sur l’histoire, et rien que l’histoire, de ne pas se poser de questions sur les autres films ou les autres séries etc… C’était son mantra pour Miss Marvel. »

Une idée logique, étant donné l’obsession et fascination de Kamala pour Miss Marvel. Il aurait fallu qu’elle soit en vie et non déboussolée pour se réjouir de la bataille et force de Captain Marvel.

Peut-etre que la phase 3 est définitivement derrière nous, maintenant que le Multivers est une réalité du MCU, bien que Moon Knight, Miss Marvel et Thor Love and Thunder soient les seuls projets qui s’éloignent du concept de dimensions parallèles de la phase 4. Il faudra attendre de voir les prochaines itérations du MCU pour savoir si on Thanos et son célèbre snap seront à nouveau discutés et si vraiment l’on est passé à autre chose.

Miss Marvel est à voir en intégralité sur Disney+. Kamala Khan fera son retour dans le MCU aux côté de Captain Marvel dans The Marvels.

Crédit photo : Marvel / Source : The Direct