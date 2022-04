Moon Knight : Marc Spector a-t-il survécu au Snap de Thanos ? (spoilers)

L’épisode 2 de Moon Knight révèle si Marc Spector a survécu ou non au Snap de Thanos d’Avengers Infinity War. Spoilers.

Si la série Moon Knight se considère comme étant dans sa propre bulle, elle existe tout de même dans le MCU. En effet, comme vous avez pu le constater, la série Disney+ se démarque par le manque de connexions au reste du MCU. Les téléspectateurs suivent plutôt une histoire autonome qui dévoile le mystère du trouble dissociatif de l’identité de Marc et ce conflit entre les dieux égyptiens.

Cependant, un moment dans la série semble confirmer que Marc Spector a survécu au claquement de doigts de Thanos. Une grande partie de l’épisode 2 de Moon Knight voit Steven tenter de découvrir qui est vraiment Marc Spector. Il se rend alors dans son garde-meuble et fait une découverte.

En fouillant dans les affaires de Marc, il trouve un passeport pour Marc Spector qui semble assez révélateur grâce à sa date de délivrance. Le passeport a été créé pour Marc Spector le 14 décembre 2018, soit plusieurs mois après le snap de Thanos dans Avengers : Infinity War. Ce détail confirme qu’il a survécu et qu’il aurait pu servir Khonshu tout au long des cinq ans durant lesquels la moitié de la planète a disparu.

On pourrait se dire que les détails du passeport de Marc sont faux, mais cela ne semble pas être le cas ici. Plus tard dans l’épisode, des policiers travaillant pour le méchant, Arthur Harrow, viennent à l’appartement de Steven pour reprendre le scarabée d’Ammit. Quand ils prennent Steven à la place, ils trouvent le passeport et semblent l’utiliser pour rechercher son histoire, ce qui amène les policiers à le traiter de fugitif international.

S’il s’agissait d’un faux passeport pour un criminel de haut niveau comme Marc, il serait plus logique pour lui d’avoir un faux nom avec sa fausse identité. Étant donné que les flics ont pu retrouver son passé grâce au passeport, cela indique qu’il est légitime, ainsi que la date de délivrance.

