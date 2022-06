Hercule : Guy Ritchie à la réalisation d’un film en live-action pour Disney

Guy Ritchie est annoncé à la réalisation d’un film Hercule en live-action pour Disney, produit par les réalisateurs d’Avengers Endgame

Disney continue d’adapter ses films d’animation classiques en live-action et le prochain à avoir ce traitement est Hercule, le long métrage animé sorti il y a 25 ans, en 1997. Pour cela, les studios font à nouveau appel à Guy Ritchie, qui a précédemment réalisé l’adaptation d’Aladdin. Ce film a dépassé le milliard de dollars au box office, il n’est étonnant que Disney lui fasse à nouveau confiance.

Ce nouveau film Hercule en live-action sera produit par AGBO, la société de production des réalisateurs d’Avengers: Endgame, Joe et Anthony Russo. Alors que Dave Callaham a écrit une première ébauche du scénario, le studio serait en train d’embaucher d’autres scénaristes.

On ne sait pas encore si le film en prises de vues réelles inclura ou non toutes les chansons emblématiques de la version animée originale. On attend plus d’information sur cette adaptation d’Hercule.

Ritchie a récemment écrit, réalisé et produit Opération Fortune: Ruse de guerre qui mettait en vedette Jason Statham, ainsi que Wrath of Man et The Gentlemen, qui est en train d’être adapté en série télévisée. Il a aussi réalisé un film, pour le moment sans titre, avec Jake Gyllenhaal.

Source : Deadline / Crédit ©Disney