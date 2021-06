Black Widow : Affiches, extrait et premières réactions des critiques

Les premières réactions pour le film Black Widow commencent à tomber. Découvrez également de nouvelles affiches ainsi qu’un nouvel extrait.

Les premières réactions pour le film Black Widow commencent enfin à faire surface et pour le moment, c’est bon signe, les critiques largement sont positives. Si les critiques complètes ne sont pas encore en ligne, les réactions sur Twitter montrent que le film valait le coup d’attendre. Voici quelques examples de réactions :

« J’ai pu voir #BlackWidow hier soir, et en tant que personne qui attend depuis 2010 de voir Natasha Romanoff obtenir son propre film, cela valait bien la peine d’attendre », a écrit Hector Navarro de The Nerdist. « L’action déchire, l’émotion frappe et les nouveaux personnages qui ont rejoint le MCU sont remarquables. PLUS DE FILMS BLACK WIDOW S’IL VOUS PLAÎT ! »

Devan Coggan de EW écrit qu’il faut voir le film sur grand écran : « Ma critique #BlackWidow est que si vous pouvez voir celui-ci dans les salles, je le recommande vivement », a-t-elle tweeté. « C’est une joie totale, et cela a été rendu encore meilleur en expérimentant tous les rires, les halètements et les sensations fortes avec d’autres personnes. Les salles ! [C’est] le meilleur ! »

La prestation de Florence Pugh est aussi grandement saluée par la majorité disant qu’elle « déchire »

Erik Davis, de Fandango et Rotten Tomatoes, a déclaré : « Les films Marvel sont de retour ! #BlackWidow est un thriller d’espionnage tendu et bourré d’action qui complète vraiment l’histoire de Natasha d’une manière viscérale et émotionnelle. Florence Pugh écrase tout et est une icône MCU instantanée. C’est comme le film Bond du MCU avec des nuances de MISSION: IMPOSSIBLE & THELMA & LOUISE. »

Nora Dominick de Buzzfeed est aussi très positive sur le film : « #BlackWidow pourrait être l’un de mes films d’origine solo préférés dans le MCU», a-t-elle écrit. « Il y a quelque chose à voir Natasha enfin comprendre son histoire qui m’a rendu émotive de la meilleure des manières. De plus, Florence Pugh est née pour le MCU, et sa dynamique avec Scarlett est un triomphe. »

Mais le film n’a pas que des fans, certains ont été déçus. Scott Menzel de WeLiveEntertainment n’a pas été conquis : « Black Widow est tellement décevant », a-t-il écrit. « Scarlett Johansson essaie, mais le scénario, le rythme et le développement médiocre des personnages font sombrer le film. Ça commence de manière prometteuse, mais au deuxième acte [ça] devient un gâchis décousu et inégal. Générique, sans inspiration et finalement dépourvu de Magie Marvel. #BlackWidow. »

Dans l’ensemble, les réactions sont donc plutôt positives en dehors de la dernière. On attend désormais les critiques plus approfondies, mais pour l’instant, le film est prometteur.

Pour finir, des affiches IMAX et un nouvel extrait sont à découvrir. L’extrait voit Natasha et Yelena en pleine fusillade, se faire poursuivre par plusieurs femmes dangereuses.

Dans Black Widow, le nouveau thriller d’espionnage explosif des studios Marvel, Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Scarlett Johansson incarne à nouveau Natasha/Black Widow, Florence Pugh tient le rôle de Yelena, David Harbour celui d’Alexei/Red Guardian et Rachel Weisz celui de Melina. Ray Winstone, O-T Fagbenle et Olivier Richters sont aussi à l’affiche du film.

Réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige, Black Widow est le premier film dédié à cette super-héroïne et s’inscrit dans la phase quatre de l’Univers Cinématographique Marvel.

Black Widow sort le 7 juillet au cinéma.

Black Widow – Extrait