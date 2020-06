Spencer : Kristen Stewart jouera la Princesse Diana

Kristen Stewart sera la Princesse Diana dans le film Spencer de Pablo Larrain.

Dans une annonce casting surprenante, on apprend – via Deadline – que Kristen Stewart incarnera la Princesse Diana dans le film Spencer réalisé par Pablo Larrain. Le film fait partie des longs-métrages mis en vante au marché virtuel de Cannes.

Le film, écrit par Steven Knight, couvre un week-end critique au début des années 90, lorsque Diana a décidé que son mariage avec le prince Charles ne fonctionnait pas et qu’elle devait s’écarter d’un chemin qui la mettait en ligne pour devenir un jour reine.

Le film dramatique se déroule sur trois jours, lors de l’une de ses dernières vacances de Noël à la maison des Windsor dans leur domaine de Sandringham à Norfolk, en Angleterre.

Le choix de Kristen Stewart est assez étonnant pour jouer la Princesse Diana mais l’actrice est connue pour surprendre. Si sa carrière a éclatée dans la saga Twilight et qu’elle n’avait pas la meilleure réputation en tant que comédienne, elle a su prouver par la suite qu’elle pouvait jouer des personnages très éclectiques dans plusieurs films indépendants.

L réalisateur Pablo Larrain justifie son choix en disant : « Kristen est l’une des plus grandes actrices d’aujourd’hui. Pour bien faire cela, vous avez besoin de quelque chose de très important dans le cinéma, qui est le mystère. Kristen peut être beaucoup de choses, et elle peut être très mystérieuse et très fragile et finalement très forte aussi, c’est ce dont nous avons besoin, » a déclaré Larraín.

« La combinaison de ces éléments m’a fait penser à elle. La façon dont elle a répondu au script et comment elle aborde le personnage, c’est très beau à voir. Je pense qu’elle va faire quelque chose d’étonnant et d’intrigant en même temps. Elle est cette force de la nature. »

Le film ne couvrira pas la mort tragique de la princesse survenue en 1997 puisqu’il se passe des années avant. Il traitera de la relation difficile qu’elle avait avec son mari le Prince Charles et son amour pour ses fils William et Harry.

« Cela n’est que trois jours de sa vie et en très peu de temps, vous pouvez avoir une perspective plus large de qui elle était. Nous connaissons tous son sort, ce qui lui est arrivé et nous n’avons pas besoin de l’aborder. Nous resterons dans cet espace plus intime où elle pouvait exprimer où elle voulait aller et qui elle voulait être. »

La production devrait commencer au début de 2021.

Source : Deadline / Crédit ©DR