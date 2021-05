Justice League : Zack Snyder « torturé » par Warner Bros durant son Snyder Cut

Zack Snyder s’est senti torturé par Warner Bros tout au long de la finition de sa version de Justice League.

Terminer Justice League n’a pas été une chose facile pour Zack Snyder. Après trois ans de campagne intense Zack Snyder’s Justice League est enfin une réalité. On pourrait donc dire que Zack Snyder et ses fans ont gagné. Mais la victoire a coûté cher en raison des tentatives de Warner Bros. de se débarrasser du « SnyderVerse ».

Dans une nouvelle interview avec Uproxx, Snyder a révélé que même lorsque Warner lui avait donné le feu vert pour terminer le Snyder Cut l’année dernière, il se sentait toujours torturé par le studio tout le temps.

« C’était cool de faire mon Snyder Cut de Justice League et c’était amusant et tout. Mais Warner Bros. m’a toujours torturé tout le temps pour une raison quelconque, ils ne peuvent pas m’en empêcher», dit-il.

« Je ne sais pas pourquoi je suis un emmerdeur pour eux parce que honnêtement je n’essaye pas de l’être… Si vous analysez ce qui s’est passé avec Warner Bros., ce n’est pas une situation normale. C’est une situation bizarre unique ! »

Il se confie ensuite sur son expérience récente avec Netflix pour Army of the Dead : « Je viens de vivre une expérience incroyable avec Netflix et c’était génial et nous avons eu un excellent partenariat et une expérience incroyablement formidable. Donc, la seule chose que je dirais, c’est que c’est une situation inhabituelle. »

Si le réalisateur ne veut pas complètement bruler les ponds entre lui et Warner, il souhaite tout de même être honnête sur la situation et dénonce leur comportement agressif à son égard.

« Je ne veux pas avoir d’ennuis non plus, mais je ne vais pas m’asseoir ici et les laisser agir comme ça et non … Ecoutez, ce sont eux qui ont été agressifs, pas moi. Je n’ai rien fait. Chaque jour, ils se retournaient et faisaient quelque chose d’étrangement passif-agressif. Alors, je ne sais pas. C’est étrange. Mais regardez, comme je l’ai dit, j’ai passé un bon moment à faire Justice League. Je suis super content d’avoir fini. »

La relation entre le réalisateur et les studios est clairement abimée et il est difficile de penser qu’ils se rabibocheront un jour, à moins que la direction de Warner Bros change complètement pour qu’ils puissent repartir de zéro.

Source : Uproxx / Crédit @DR