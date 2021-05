Black Ligthning saison 4 : Marvin Jones III tease le dernier épisode de la série (Spoilers et promo)

L’interprète de Tobias Whale tease le dernier épisode de Black Lightning qui se termine la semaine prochaine sur la CW. Spoilers et promo de l’épisode final.

Après 4 saisons, la série Black Lightning arrive à sa fin la semaine prochaine. Dans l’avant dernier épisode, Tobias a attaqué Jefferson et semble l’avoir tuer. Cependant, la promo du dernier épisode dévoile Jeff et il semble en vie et a retrouvé ses pouvoirs qu’il avait perdu depuis quelques épisodes.

La promo du final de la série, intitulé The Book of Resurrection: Chapter Two: Closure, tease une confrontation finale électrisante non seulement entre Tobias Whale (Marvin « Krondon » Jones III) et Jefferson Pierce / Black Lightning (Cress Williams) mais aussi Jennifer Pierce / Lightning (Laura Kariuki) et la cheffe de police Ana Lopez (Melissa De Sousa) .Comme le dit la vidéo, « la foudre va frapper une dernière fois. »

Alors qu’il faudra attendre lundi prochain pour savoir comment les choses se terminent, Marvin Jones III a déclaré à Entertainment Weekly qu’il était satisfait de la fin de l’histoire de Tobias, bien qu’il ait noté que ce n’est pas seulement Jefferson qui en a après lui. Khalil (Jordan Calloway) et même les habitants de Freeland ont tous des raisons très valables de vouloir arrêter Tobias.

« Je ne veux pas trop en donner, mais je dirai que Khalil a autant de vengeance dans son esprit pour Tobias que Jefferson à ce stade. Tobias a en quelque sorte fait de tout le monde un véritable ennemi, vraiment, en particulier les pauvres gens [à Freeland]. Donc ça va être très intéressant de voir qui va attraper Tobias à la fin, » dit Jones. « Je ne pense pas que les téléspectateurs seront déçus de la façon dont nous finissons cela. »

« J’étais très satisfait », a-t-il déclaré à propos de la fin de Tobias. « C’est drôle que je dise cela parce que je fais des allers-retours depuis six mois sur la façon dont cela pourrait se terminer. Je suis satisfait et heureux de la conclusion. »

Le final de Black Ligthning, c’est lundi prochain sur la CW.

Black Ligthning – Promo series finale