Fox saison 2021/2022 : Les séries 9-1-1, The Resident renouvelées et promos nouveautés

La Fox renouvelle 9-1-1, 9-1-1 Lone Star, The Resident et dévoile sa grille de rentrée pour la saison 2021/2022. Découvrez aussi les trailers des nouveautés

C’est officiel, la franchise de premiers intervenants 9-1-1 ainsi que la sére médicale The Resident reviendront bien la saison prochaine. Si ces renouvellements ne sont pas une surprise (ce sont les trois plus gros succès de la chaine), c’est rassurant pour les téléspectateurs d’avoir enfin une réponse. La chaine a aussi dévoilé sa grille de rentrée avec les promos de certaines de ses nouveautés.

Tout d’abord, 9-1-1 reviendra le lundi à la rentrée et sera accompagnée de la nouveauté The Big Leap. La chaine conserve la saison 3 de 9-1-1 Lone Star pour la mi-saison et laisse la porte ouverte pour un crossover avec 9-1-1 pour le mois de mars 2022.

Le mardi, The Resident sera en binôme avec la nouvelle série de Morris Chestnut, Our Kind of People. Les autres nouveautés, The Cleaning Lady avec la française Elodie Yung, Pivoting, Monarch et Welcome to Flatch sont réservées pour la mi-saison.

Call Me Kat, la sitcom avec Mayim Bialik qui a été renouvelée pour une saison 2 reviendra aussi à la mi-saison. Et notez que le reboot de L’ile Fantastique démarrera en aout.

Lundi

20h — 9-1-1

21h — The Big Leap

Mardi

20h — The Resident

21h — Our Kind of People

Mercredi

20h — The Masked Singer

21h — Alter Ego

Dimanche

20h — The Simpsons

20h30 — The Great North

21h — Bob’s Burgers

21h30 — Family Guy

The Big Leap

The Big Leap est un conte moderne sur les secondes chances, la poursuite de vos rêves et la reprise de ce qui vous appartient. La série tourne autour d’un groupe de divers, de personnages peu chanceux qui tentent de changer leur vie en participant à une émission de télé-réalité potentiellement destructrice qui s’appuie sur une production en direct de Swan Lake. Inspirée de la série anglaise Big Ballet.

Avec : Scott Foley, Piper Perabo, Mallory Jansen, Teri Polo

The Cleaning Lady

The Cleaning Lady est un drame de personnage passionnant et émotionnel sur une femme médecin cambodgienne intelligente qui vient aux États-Unis pour un traitement médical afin de sauver son fils malade. Cependant, lorsque le système échoue et la pousse à se cacher, elle refuse d’être battue et marginalisée. Au lieu de cela, elle devient une femme de ménage pour le crime organisé, utilisant sa ruse et son intelligence pour se frayer un chemin dans le monde criminel. Adaptation de la telenovela argentine La Chica que Limpia.

Avec : Elodie Yung, Adan Canto, Martha Millan et Valentino et Sébastien LaSalle.

Welcome to Flatch

Lorsqu’une équipe de documentaristes se propose d’explorer la vie des habitants d’une petite ville américaine – leurs rêves, leurs préoccupations – ils tombent sur la ville du Midwest de Flatch, qui est composée de nombreuses personnalités excentriques. C’est un endroit que vous voulez visiter et peut-être même rester. S’il y avait un motel convenable. Ce qui n’existe pas. Basée sur la comédie anglaise This Country.

Avec : Seann William Scott, Aya Cash, Taylor Ortega, Krystal Smith et Justin Linville

Pivoting

Comédie sur la façon dont nous gérons la vie, la mort et toutes les choses folles qui se passent entre les deux. Située dans une petite ville de la classe moyenne de Long Island, New York, la série suit trois femmes – des amies d’enfance très unies – alors qu’elles font face à la mort du quatrième membre de leur groupe.

Avec : Maggie Q, Ginnifer Goodwin et Eliza Coupe

Our Kind of People

Inspirée du livre provocateur et acclamé par la critique de Lawrence Otis Graham, Our Kind of People: Inside America’s Black Upper Class, la série se déroule dans le monde ambitieux d’Oak Bluffs sur Martha’s Vineyard, un bastion historique où la riche et puissante élite noire est venue jouer depuis plus de 50 ans.

Avec : Morris Chestnut et Yaya DaCosta

Monarch

Monarch est un drame musical épique et multigénérationnel sur la première famille américaine de musique country. Les Roman sont farouchement talentueux, mais si leur nom est synonyme d’honnêteté, le fondement même de leur succès est un mensonge. Lorsque leur règne en tant que royauté du pays est mis en péril, Nicky Roman, l’héritière de la couronne, déjà aux prises avec une industrie qui s’acharne contre elle, ne recule devant rien pour protéger l’héritage de sa famille.