Marvel : Samuel L. Jackson a-t-il spoilé sa présence dans un prochain film du MCU ?

Samuel L. Jackson a peut-être révélé sa présence en tant que Nick Fury dans un prochain film du MCU.

Les fans de Marvel savent déjà que Samuel L. Jackson apparaîtra en tant que Nick Fury dans la prochaine série Secret Invasion pour Disney+, mais l’acteur a peut-être révélé un autre film dans lequel il apparaîtra dans le MCU.

En plus de la série en streaming sur le thème des Skrull, Jackson a déjà confirmé qu’il apparaîtra dans The Marvels, la suite de Captain Marvel aux côtés de Brie Larson, qui inclura les personnages Monica Rambeau (Teyonah Parris de WandaVison) et Kamala Khan (Iman Vellani de Miss Marvel), mais dans une nouvelle interview, il a peut-être révélé sa présence sur le plateau de tournage de Ant-Man et la Guêpe: Quantumania.

Dans un nouvel épisode du podcast Happy Sad Confused avec Josh Horowitz, Jackson a déclaré: « Quand j’étais à Londres récemment, c’était [Ant-Man et la Guêpe: Quantumania], et [The Marvels] qui se tournaient et on se préparait à faire [Secret Invasion]. Donc, c’était comme trois films Marvel sur un seul terrain. Je courais un peu partout d’un endroit à l’autre » confie Jackson.

Beaucoup ont interprété cette citation de l’acteur comme une confirmation qu’il apparaîtra dans les trois projets, mais cela n’a pas été confirmé. Comme nous le savons, Marvel filme parfois des éléments pour un projet sur le plateau d’un autre, il n’y a donc aucune garantie que Jackson apparaisse dans Ant-Man 3, il n’est apparu dans aucun des deux autres films Ant-Man.

À ce jour, Jackson est apparu dans 11 longs métrages de Marvel Studios alors que son contrat initial avec la société couvrait neuf apparitions. Ce genre de contrat avec un studio n’est plus vraiment courant et Jackson a discuté de son deal hors norme : « Eh bien, vous savez, c’est un peu étrange quand quelqu’un vous dit qu’il va vous offrir un contrat de neuf films », a déclaré Jackson.

« Vous savez, vous vous dites ‘Combien de temps vais-je rester en vie pour faire neuf films ?’ Parce qu’avant, il fallait du temps pour faire un film. C’est toujours le cas, mais ils en font deux ou trois à la fois. Dans l’univers Marvel… c’est fou. »

La série Secret Invasion n’a pas encore de date de sortie. The Marvels sera dans les salles le 17 février 2023 et Ant-Man et la Guêpe: Quantumania suivra le 28 juillet de la même année.

Source : Happy Sad Confused, Comic Book / Crédit ©Marvel Studios