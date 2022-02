Marvel : Francis Ford Coppola pense que tous les films sont identiques

« Un film Marvel est un prototype de film fait encore et encore pour avoir un aspect différent », selon Francis Ford Coppola.

Ce n’est pas la première fois que Francis Ford Coppola exprime son avis sur les films Marvel et il réitère. Dans une interview accordée à GQ, le réalisateur du Parrain a partagé ses pensées sur l’état actuel du cinéma.

Il a partagé avec GQ son enthousiasme pour West Side Story de Steven Spielberg (qui est un remake, on le rappelle, basé sur Roméo et Juliette), disant qu’il partagerait autant de son enthousiasme que possible avec d’autres cinéphiles, « Pour leur rappeler le frisson d’aller au cinéma… pour rappeler aux gens que les débuts en salles sont beaucoup plus importants que le soi-disant streaming. Le streaming n’est qu’une vidéo à la maison. »

Concernant les films Marvel, il confie : « Il y avait des films de studio… maintenant il y a des films Marvel. Et qu’est-ce qu’un film Marvel ? Un film Marvel est un prototype de film qui est fait encore et encore et encore et encore et encore pour avoir un aspect différent. »

Même les films de studio que Coppola considère comme bons sont quelque peu similaires, a soutenu le réalisateur. « Les gens talentueux – vous pourriez prendre ‘Dune’, réalisé par Denis Villeneuve, un artiste extrêmement talentueux et doué, et vous pourriez prendre ‘No Time to Die’, réalisé par… Cary Fukunaga – des artistes extrêmement doués, talentueux et magnifiques, et vous pourriez prendre ces deux films, et vous et moi pourrions extraire la même séquence des deux et les assembler. La même séquence où les voitures s’écrasent toutes les unes sur les autres. »

Coppola a ajouté. «Ils ont tous ce truc dedans, et ils doivent presque l’avoir, s’ils veulent justifier leur budget. Et ce sont les bons films et les cinéastes talentueux. »

Dans ses commentaires originaux de 2019, Coppola critiquait le « manque de risque » qui existe dans la production cinématographique hollywoodienne de nos jours et disait que les Marvel étaient « ignobles ». « Marty Scorsese dit que les films de Marvel ne sont pas du cinéma, il a raison parce que nous nous attendons à apprendre quelque chose du cinéma, nous nous attendons à acquérir des connaissances, de l’inspiration », a déclaré le réalisateur. « On peut dire que je ne sais pas si quelqu’un tire quelque chose de voir le même film encore et encore, c’est-à-dire les films Marvel. Une chose qui ne présente aucun risque. »

Coppola a conclu : « Je l’ai déjà dit, faire un film sans risque, c’est comme faire un bébé sans sexe. Une partie de cela est le risque, et c’est ce qui le rend si intéressant, c’est pourquoi nous apprenons tant quand c’est fait. »

Bien que Coppola n’ait pas réalisé de long métrage depuis « Twixt » en 2011, il est actuellement en développement sur son projet passionné « Megalopolis« .

Source : GQ / Crédit ©Marvel