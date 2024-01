BAFTA Film Awards 2024 : Oppenheimer, Pauvres Créatures et Anatomie d’une Chute nommés

Découvrez les nominations des BAFTA Film Awards 2024 avec Oppenheimer et Pauvres Créatures en tête et 7 citations pour Anatomie d’une Chute.

Les nominations des BAFTA Film Awards 2024 viennent d’être annoncées cet après-midi et c’est une liste assez surprenante qu’on découvre avec pas mal de snobés.

En tête cette année, le film de Christopher Nolan, Oppenheimer, a décroché 13 nominations, dont celle du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario adapté. Derrière Nolan se trouve le cinéaste grec Yorgos Lanthimos, qui a décroché 11 nominations avec sa dernière comédie noire, Pauvres Créatures. Le film est également nommé pour le meilleur film ainsi que meilleur film britannique et meilleur scénario adapté.

Derrière se trouve l’épopée de Martin Scorsese, Killers Of The Flower Moon, qui a récolté neuf nominations. Le long-métrage est nommé pour le meilleur film, meilleur acteur de second rôle pour Robert De Niro et meilleur photographie. Cependant, le film n’a décroché aucune nomination dans les catégories du meilleur réalisateur pour Scorsese ou de la meilleure actrice pour Lily Gladstone, pourtant parmi les favoris.

Le drame cannois La Zone d’Intérêt de Jonathan Glazer avec Sandra Hüller a également remporté neuf nominations et le film français Anatomie d’une Chute (aussi avec Sandra Hüller nommée pour les deux) décroche 7 nominations tout comme Winter Break et Maestro. Le drame énigmatique d’Andrew Haigh, Sans Jamais Nous Connaitre, a décroché six nominations et Barbie de Greta Gerwig et Saltburn d’Emerald Fennell en ont cinq chacun, mais les deux films ne sont pas nommés pour leur réalisation.

BAFTA 2024 – Les Nominations

Meilleur Film

• Anatomie d’une Chute

• Winter Break

• Killers of the Flower Moon

• Oppenheimer

• Pauvres Créatures

Meilleure actrice

• Fantasia Barrino – La Couleur Pourpre

• Sandra Hüller – Anatomie d’une Chute

• Carey Mulligan – Maestro

• Vivian Oparah – Rye Lane

• Margot Robbie – Barbie

• Emma Stone – Pauvres Créatures

Meilleur acteur

• Bradley Cooper – Maestro

• Colman Domingo – Bayard Rustin

• Paul Giamatti – Winter Break

• Barry Keoghan – Saltburn

• Cillian Murphy – Oppenheimer

• Teo Yoo – Past Lives

Meilleure Réalisation

• Sans Jamais Nous Connaitre – Andrew Haigh

• Anatomie d’une Chute – Justine Triet

• Winter Break – Alexander Payne

• Maestro – Bradley Cooper

• Oppenheimer – Christopher Nolan

• La Zone d’Intérêt – Jonathan Glazer

Meilleur Film d’animation

• Le Garçon et le Heron

• Chicken Run: La Menace Nuggets

• Elementaire

• Spider-Man: Across the Spider-Verse

Meilleur Documentaire

• 20 Days In Mariupol

• American Symphony

• Beyond Utopia

• Still: A Michael J Fox Movie

• Wham!

Meilleur scénario original

• Anatomie d’une Chute

• Barbie

• Winter Break

• Maestro

• Past Lives

Meilleur scénario adapté

• Sans Jamais Nous Connaitre

• American Fiction

• Oppenheimer

• Pauvres Créatures

• La Zone d’Intérêt

Meilleur Film Britannique

• Sans Jamais Nous Connaitre

• How To Have Sex

• Napoléon

• The Old Oak

• Pauvres Créatures

• Rye Lane

• Saltburn

• Scrapper

• Wonka

• La Zone d’Intérêt

Meilleur Second rôle masculin

• Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

• Robert Downey Jr – Oppenheimer

• Jacob Elordi – Saltburn

• Ryan Gosling – Barbie

• Paul Mescal – Sans Jamais Nous Connaitre

• Dominic Sessa – Winter Break

Meilleure Second rôle féminin

• Emily Blunt – Oppenheimer

• Danielle Brooks – La Couleur Pourpre

• Claire Foy – Sans Jamais Nous Connaitre

• Sandra Hüller – La Zone d’Intérêt

• Rosamund Pike – Saltburn

• Da’Vine Joy Randolph – Winter Break

Meilleur Film non anglophone

• 20 Days In Mariupol

• Anatomie d’une Chute

• Past Lives

• Society of the Snow

• La Zone d’Intérêt

Meilleur espoir / Star Montante

• Phoebe Dynevor

• Ayo Edebiri

• Jacob Elordi

• Mia Mckenna-Bruce

• Sophie Wilde

Meilleur espoir pour un scénariste, réalisateur ou producteur britannique

• Blue Bag Life

• Bobi Wine: The People’s President

• Earth Mama

• How To Have Sex

• Is There Anybody Out There?

Meilleur Casting

• Sans Jamais Nous Connaitre

• Anatomie d’une Chute

• Winter Break

• How To Have Sex

• Killers of the Flower Moon

Meilleurs Costumes

• Barbie

• Killers of the Flower Moon

• Napoleon

• Oppenheimer

• Pauvres Créatures

Meilleurs Maquillage et coiffure

• Killers of the Flower Moon

• Maestro

• Napoleon

• Oppenheimer

• Pauvres Créatures

Meilleurs Décors

• Barbie

• Killers of the Flower Moon

• Oppenheimer

• Pauvres Créatures

• La Zone d’Intérêt

Meilleure Musique Originale

• Killers of the Flower Moon

• Oppenheimer

• Pauvres Créatures

• Saltburn

• Spider-Man: Across the Spider-Verse

Meilleur Son

• Ferrari

• Maestro

• Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

• Oppenheimer

• La Zone d’Intérêt

Meilleur Montage

• Anatomie d’une Chute

• Killers of the Flower Moon

• Oppenheimer

• Pauvres Créatures

• La Zone d’Intérêt

Meilleur Court Métrage Britannique

• Festival of Slaps

• Gorka

• Jellyfish and Lobster

• Such a Lovely Day

• Yellow

Meilleur Court métrage britannique d’animation

• Crab Day

• Visible Mending

• Wild Summon

Meilleure Photographie

• Killers of the Flower Moon

• Maestro

• Oppenheimer

• Pauvres Créatures

• La Zone d’Intérêt

Meilleurs Effets Visuels

• Le Créateur

• Les Gardiens de la Galaxie 3

• Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

• Napoleon

• Pauvres Créatures