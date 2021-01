Batwoman saison 2 : Au revoir Kate Kane, bonjour Ryan Wilder (Spoilers)

Retour sur le premier épisode de la saison 2 de Batwoman qui voit l’arrivée de Javicia Leslie dans le rôle titre après le départ de Ruby Rose. Spoilers

Lorsque Ruby Rose a annoncé qu’elle quittait Batwoman en mai dernier, l’une des plus grandes préoccupations des fans était de savoir si le départ de son personnage affecterait tout le travail que la série avait mis en place durant la saison 1. Est-ce que Batwoman peut survivre sans Kate Kane, sans les connexions personnelles qu’elle entretient avec chaque membre de l’histoire ?

Le premier épisode de la saison 2 répond assez rapidement à ces préoccupations. Avec Ryan Wilder (Javicia Leslie) sur l’affaire, Batwoman peut absolument continuer. Elle n’est peut-être pas Kate, mas c’est une femme au passé difficile, une femme forte qui a clairement des faiblesses mais qui est capable de beaucoup. Et comme Kate, elle a le coeur sur la main et un grand sens de justice.

Disparition de Kate

Le premier épisode de cette nouvelle saison s’ouvre sur un crash d’avion. Ryan Wilder, qui vit dans une camionnette, est réveillée par le bruit assourdissant de l’appareil. Un appareil dans lequel se trouvait apparemment Kate. Elle partait pour National City afin de rendre visite à Kara Danvers à propos de la kryptonite qu’elle gardait en sa possession. Dans les débris, Ryan trouve le costume de Batwoman et décide de le mettre afin de prendre enfin son destin et son pouvoir en main.

La série nous dit alors que Kate est morte dans ce crash mais est-ce vraiment le cas ? Son corps n’a pas été retrouvé et la showrunner a dit qu’elle ne tuerait pas le personnage. Alors même si l’épisode laisse entendre qu’elle est décédée dans le crash, on ne peut pas s’empêcher de penser qu’elle est encore vivante, et qu’il y a plus derrière cette disparition. Ceci laisse donc peut-être la porte ouverte à un retour éventuel de Ruby Rose. La disparition de Kate semble liée à la méchante Safiyah, un personnage qui a été cité l’année dernière mais qui n’est pas encore apparu.

On notera aussi que Jacob (Dougray Scott) découvre enfin que sa fille était Batwoman grâce à Alice qui lui a révélé l’information de but en blanc et Sophie (Meagan Tandy) apprend aussi la nouvelle via une lettre laissée par Kate dans son coffre-fort. On attend de voir comment ils encaissent vraiment la nouvelle et comment ils feront leur deuil de Kate.

Une héroïne différente

Ryan est clairement un personnage intéressant. Au fur et à mesure de l’épisode, on réalise qu’elle est très différente de Kate, et c’est une bonne chose. Elle a perdu ses parents biologiques, mais même une fois que sa mère adoptive l’a accueillie et qu’elle a commencé à s’épanouir, les choses ont de nouveau mal tourné pour elle. Ryan et sa mère ont été brutalement agressées lors de leur première nuit dans leur appartement et sa mère est morte sous ses yeux, tuée par le gang d’Alice.

Comme le montrent les flashbacks, elle n’est ni riche ni issue d’une famille influente; elle a même un cassier pour un crime qu’elle dit ne pas avoir commis. Kate souffrait et avait ses problèmes, mais la douleur que connait Ryan n’est pas la même que celle de Kate. Ce sont deux femmes différentes mais avec un but commun : celui de la justice.

Quand ils tombent nez à nez avec elle, Ryan dit à Luke (Camrus Johnson) et Mary (Nicole Kang) qu’elle n’est pas le symbole de l’espoir et du courage que Batwoman est devenu. Ryan se voit comme un chiffre, comme une statistique. Elle récite toutes les manières dont elle est ciblée par le système et la société : comment on lui a donné peu ou pas de chance de réussir. Elle veut juste sauter sur cette opportunité unique de se venger de la mort de sa mère adoptive. Cependant, elle ne leur dit pas vraiment tout sur sa vie; Mary le découvre en creusant plus tard.

Histoire d’un héritage

La série était lancée sur bon un élan à la fin de la saison 1 et le départ de Ruby Rose à chambouler les choses. La showrunner Caroline Dries a fait ce qu’elle pouvait pour rafistoler l’histoire et lui donner un minimum de sens. Est-ce que c’est parfait ? Evidemment que non, la série ne l’a jamais été, elle a encore du travail. Mais c’est un bon début pour continuer l’histoire et surtout maintenir l’héritage du personnage.

La série fait du bon travail pour introduire ce nouveau personnage et on a envie d’en savoir plus elle et de voir les différentes dynamiques avec les autres personnages. Il y a la relation ennemie avec Alice qui s’annonce puisque c’est son gang qui est responsable de la mort de sa mère. Cela sera intéressant à voir. Et puis Mary, Luke et Ryan ont tous eu un parent qui a été cruellement assassiné. Ce point commun va certainement les rapprocher parce que Mary et Luke comprennent son chagrin.

Ce n’est pas une tâche facile de reprendre une série alors que son personnage principal s’en est allé. Ce n’était pas prévu de perdre l’actrice principale à la fin de la saison 1. La série n’est pas parfaite, elle ne l’a jamais été mais il y a un véritable effort de continuer et de respecter l’héritage de Batwoman. Ryan semble être tout le contraire de Kate. Elle est pleine de vie, elle est drôle et elle abandonne volontiers le costume parce qu’elle sait que c’était la bonne chose à faire. Cependant, tout comme Kate, elle a un cœur de héros. Et la série semble être entre de bonnes mains avec Javicia Leslie qui est meilleure actrice et qui donne vraiment vie à Ryan.

A la fin de l’épisode, un changement s’opère en Ryan. Plus tôt, elle est entrée en contact avec la kryptonite et semble être infectée. Va-t-elle être transformée en une sorte de métahumain ? On attend de voir.

